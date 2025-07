Del Mediterráneo al Caribe: el reggae de Pure Negga aterriza en Bogotá

Sergi Pouget Gonzalez es el nombre del artista de reggae Pure Negga, quien nació en Canovelles, Barcelona y que es considerado como una figura totalmente relevante en el reggae y dancehall hispano. Su música se caracteriza por tener toques de rap y hip hop que abarcan temas de conciencia social y superación personal. Hace 10 años el éxito llegaría a su puerta con el lanzamiento del álbum “Perder para vencer” y en unos días llegará a tocar por primera vez en Colombia junto a Afaz Natural, por lo que con su estilo fresco y descomplicado conversó de manera profunda con Publimetro.

Desde primer momento, Pure Negga comenta que se metió en el mundo de la música por pura pasión, sintiendo un gran gusto por el rap y el reggae, según él, “todo lo que tuviera que ver con el underground”. Por lo que la música se convirtió en un pasatiempo y Sergi empezó a cantar en parques con sus amigos, hasta que ellos mismos le sugirieron empezar a subir lo que hacía en redes sociales. Al lado de Kion empezaron a construir ese sueño que se hizo sustancia en 2015.

Si bien en Latinoamérica siempre hemos estado de cerca de los ritmos caribeños, ¿Cómo era el panorama musical del reggae en España para ese entonces?

“La verdad es que el reggae siempre ha estado en auge aquí. Yo, de más joven, antes de cantar, consumía muchísimo a los “papás”, a mi hermano Elán de Faya Boy, a Morodo, Chulito Camacho, Little Pepe… también escuchaba mucho a Green Valley. Y no solo de aquí, también seguía Movimiento Original de Chile, Bubaseta y Afaz Natural de Colombia”, comentó. Ahora todos esos artistas que algún momento fueron su inspiración, hoy son sus amigos y su familia.

Mientras que del panorama actual del reggae en España, hay mucho más rap femenino, lo que para Pure es un completo acierto, pues para él nunca debió ser un espacio de “solo hombres”. De hecho, ya ha colaborado con algunas chicas del barrio, para él la energía femenina en la música y sobre todo en el reggae es necesaria y cada vez más fuerte: “Yo estoy encantado de sumarme a eso. Quien me conoce sabe que yo no colaboro por fama, colaboro con gente que me gusta, que me transmite algo. Me da igual si eres famoso o no. Estoy preparando varias colaboraciones con mujeres de Latinoamérica que son unas artistazas” señaló.

A pesar de que Sergi en toda su trayectoria como artista no ha visitado Colombia, para él el país le ha dado muchísimo: “Tengo muchos amigos colombianos aquí en España, desde el cole, y sus familias me han dicho: “Tienes que venir a conocer nuestra tierra”. Colombia tiene algo muy especial. Me encantan los países humildes, reales, donde la gente lucha cada día. Eso me inspira mucho. Sueño con pisar un escenario allá y darlo todo, como siempre lo hacemos con mi equipo.”

Las letras de Pure Negga se destacan por su mensaje tan emocional y de conciencia, por lo que le preguntamos si ¿siente una responsabilidad social como artista?

“Siento una gran responsabilidad, pero más allá de lo social, es una responsabilidad personal. Yo decidí estar aquí, lo digo en mi último tema con Gran Can:“Yo he elegido estar aquí, nadie lo decidió por mí.” No le echo la culpa a nadie. Yo elegí cargar con esto, como el titán Atlas de la mitología, que fue castigado con cargar el mundo. Me siento un poco así. No como un castigo, porque lo he elegido, pero sí como un peso importante. Estoy pendiente de los comentarios, respondo en YouTube, en Instagram. No quiero ser un artista distante. Quiero ser como un hermano más.” Expresó el artista señalando que también esto le ha pasado factura, al sufrir de insomnio y ansiedad, pues considera que es empático y lo que le cuenta la gente lo hace suyo: “A veces me cuesta separarlo, pero no puedo evitarlo. Así soy, y así seguiré.”

Al hablar de cómo percibe Pure los géneros que solo buscan el foco comercial del mainstream, dice que la gente tiene que hacer lo que quiera:“Sabemos a lo que nos enfrentamos cuando decidimos hacer música que nos llena, no música para vender. Yo hago música porque me hace respirar mejor. No soy el mejor ni el peor. No soy objeto de nadie ni de ninguna industria ni de nada. Yo hago lo que quiero. Y eso es lo que realmente le pido a la industria.”

Sergi comenta que la presión de poder adaptarse puede llegar a matar el alma artística y para él la mayor satisfacción es: “Cuando solo una persona, una en el mundo, te dice, “Me has ayudado, tu trabajo está hecho.” Ya está. Lo personal ya está hecho. Luego todo lo que puedes hacer demás, de puta madre. Pero una persona. Solo una. Que te diga, “Buah, me has salvado la vida o me has cambiado esto.

Frente a su show que tendrá lugar el próximo 2 de agosto en el Capital Music Chapinero comenta que no tiene expectativas porque así lo disfruta más: “Colombia está lejos, es otro mundo. Pero tengo muchas ganas. Voy a dejarlo todo como siempre. Me quedaré afónico, cantaré con la gente, me acercaré al público, lo daré todo.”

En esta conversación con Pure Negga, queda más que evidente que su carrera no ha sido guiada por la búsqueda de fama, sino por una necesidad real de comunicar, sanar y conectar a través de la música. Realmente fue una entrevista diferente y fue como hablar con un amigo cercano por horas, son contados los artistas que se pueden sentir tan cercanos a sus fans y que solo se dedican a disfrutar la música.

Con los pies en la tierra, el corazón en el mensaje y la voz cargada de autenticidad, Sergi Pouget se prepara para pisar por primera vez suelo colombiano, llevando consigo no solo su sonido, sino también el respeto y cariño por una cultura que lo ha influenciado desde siempre. Su historia es un recordatorio de que la música con propósito sigue teniendo un lugar importante en el mundo, y qué artistas como él lo mantienen vivo.