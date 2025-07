Julián Zuluaga de MasterChef mostró su tristeza por lo que le pasó a su ‘compinche’ en el reality

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de RCN, programo que en este 2025 ya acumula siete temporadas. Justamente uno de los participantes de la actual entrega, Julián Zuluaga, llenó de emotividad sus redes con un extenso mensaje que le dejó a una de las participantes que era su mayor ‘compinche’ frente a los fogones. ¿De quién se trata? Acá le contamos.

La llegada de Zuluaga a este reality culinario ha generado todo tipo de reacciones, debido a que previo a su llegada ya había participado en una reciente producción del medio de comunicación, ya que ejecutó el papel de Darío Gómez, en su versión joven, en la novela biográfica del ‘Rey del despecho’, artista que partió de este mundo terrenal hace tres años.

Durante el tiempo que han estado en competencia, tanto Zuluaga como el resto de sus compañeros se han sentido como en familia, debido a las extensas horas de grabación que comparten en las que se han hecho muchos lazos de amistad, dentro de ellos el de Julián con Lully Bossa, eliminada del audiovisual a la que el joven actor le regaló unas amorosas palabras por medio de sus redes sociales.

“Cuando me recogieron por primera vez para ir a MasterChef Luly estaba ahí, fue mi compañerita de ruta en este regreso metafórico al colegio, era esa amiga de 11 que simbólicamente se graduó y ya no me acompañaría más en esa ruta, pero es esa amiga que se le mete a uno en el corazón, como diría Higuita: ”el que gana un amigo gana un tesoro", y contigo gane un gran tesoro mi Luly. Gracias por permitirme conocerte y ver la mujer poderosa y maravillosa que eres, esa mujer que va más allá de lo que la gente puede ver a través de una pantalla, gracias por ser un apoyo en un lugar que sabemos, no es fácil de afrontar solo, te admiro y amo con todo mi corazón", manifestó el joven que también hizo parte del elenco de ‘Los Billis’ de Amazon Prime.