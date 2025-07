‘Bola 8′ se fue a vivir a España sin Koral Costa; esta fue la delicada razón por la que está solo

El caleño Omar Murillo tiene más de 20 años de carrera actoral, tiempo en el que no solo ha estado en producciones como ‘El man es Germán’ y ‘Sin senos no hay paraíso’, también por su paso por la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Este vallecaucano ha generado conversación luego de que se confirmara su salida del país, viaje por el que tiene que separarse de su esposa, ya que ella no lo puede acompañar por una delicada razón.

Durante todo este tiempo de éxito y reconocimiento, ‘Bola 8′, como muchos lo conocen, ha estado acompañado por su alma gemela, la creadora de contenido Karol Costa, quien no ha ocultado sus lágrimas en redes debido a los sentimientos que le genera el hecho de que le tocará pasar varios meses lejos de Murillo debido a que el actor tomó la decisión de seguirle metiendo conocimientos a su pasión y se irá a estudiar a Madrid, España.

Más de diez mil euros fue la inversión que Costa y Murillo hicieron para que el hombre de la casa se fuera para el extranjero a estudiar, pero no lo hará en cualquier institución, ya que se inscribió en la reconocida Universidad Rey Juan Carlos.

Justamente Omar y Koral se despidieron recientemente y todo quedó captado en un clip que en Instagram ya superó la barrera de las 600.000 reproducciones, mismo en el que la influencer reveló la inesperada razón por la que no vivirá esta aventura junto a su alma gemela, algo que espera solucionar en el tiempo cercano.

“Unos meses sí, que somos almas gemelas sí, que hasta para hacer chismes nos vamos a hacer falta sí, nos vieran, te amo esposo. Nuestra mascota merece estar con nosotros y por eso toca esperar que termine sus trámites, algo que tardará unos meses para poder viajar”, manifestó Koral.