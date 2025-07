Alejandra y Valeria Sandoval conocieron a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en la premier de ‘Viernes de locos 2’

La Ciudad de México se vistió de gala para recibir uno de los eventos más esperados del año en el mundo del cine: la premiere de ‘Viernes de Locos 2’ (Freaky Friday 2). La anticipación era palpable, y la magia de Disney no defraudó. La noche estuvo marcada por el reencuentro de dos íconos de la pantalla grande, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, quienes regresan para retomar sus aclamados papeles en esta secuela tan esperada.

Pero la emoción no terminó ahí. Para orgullo de Colombia, las reconocidas figuras públicas Alejandra Sandoval, Valeria Sandoval y el creador de contenido, Juandy, estuvieron presentes, viviendo de cerca cada instante de esta noche inolvidable. Su asistencia añadió un toque especial al evento, representando a la fanaticada latinoamericana que ha crecido con la película original y que ahora espera con ansias esta nueva entrega.

La alfombra roja de la premiere fue un derroche de glamour y alegría. Jamie Lee Curtis, con su carisma inconfundible, y Lindsay Lohan, radiante y visiblemente emocionada, compartieron risas y anécdotas con la prensa y los asistentes.

Para Alejandra y Valeria Sandoval, esta fue una oportunidad única. Ambas tuvieron la fortuna de interactuar con las protagonistas, compartiendo un momento que sin duda quedará grabado en su memoria. En las redes sociales de Valeria, mencionó: “a foto que queremos imprimir y poner en la sala. Obvio no podían creer que éramos mamá e hija jajaja y Jaime felicitó a mi mamá por la entrevista pero mi mamá no entendió 😂Esta peli iconicaaaaa es la historia de cada mamá e hija! Nos ha hecho reír, enojarnos pero, sobre todo, entender que no hay nada mejor que entender a tu mamá y a tu hija".

Las imágenes de este encuentro, que ya circulan en redes sociales, muestran la emoción y la admiración de las colombianas al estar frente a estas leyendas de Hollywood. Juandy también compartió su entusiasmo, documentando la experiencia para sus seguidores y brindando una perspectiva fresca del evento.