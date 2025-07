Esta es la producción en homenaje a Ozzy que estará al aire este 25 de julio

A&E presenta la reposición de “LAS NUEVE VIDAS DE OZZY OSBOURNE” el próximo viernes 25 de julio, como homenaje al “Príncipe de las Tinieblas” tras su reciente muerte. Este especial de dos horas, parte de la reconocida franquicia Biography, recorre sin filtros su extraordinaria vida, desde sus inicios en Birmingham y el nacimiento de Black Sabbath hasta su consagración como solista y su impacto en la cultura popular.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 a los 76 años, rodeado de su familia. Su deceso, relacionado con complicaciones derivadas del Parkinson que le había sido diagnosticado en 2020, sacudió al mundo de la música. Su legado trasciende la figura del líder de Black Sabbath: cinco décadas de himnos del heavy metal, un Grammy, una carrera solista legendaria y una impronta cultural que abarca desde el rock hasta la televisión, con un estilo irreverente que marcó a toda una generación.

Bajo el sello de Biography -la franquicia ganadora del Emmy que destaca a las personalidades y eventos de interés periodístico con puntos de vista reveladores y contundentes, fuente concreta y definida de algunas de las narraciones de no ficción más exitosas de nuestro tiempo sobre historias reales-, este especial de A&E de dos horas, sin filtros y contado en primera persona, celebra a una de las estrellas más importantes del rock a través de entrevistas exclusivas y material de archivo que profundizan en las etapas de la vida de Osbourne y la increíble carrera de este ícono de la música.

Durante más de cinco décadas, Ozzy Osbourne, conocido como el ‘padrino’ del heavy metal y apodado como “El Príncipe de las Tinieblas” (The Prince of Darkness), ha personificado la rebelión del rock and roll. Con entrevistas exclusivas con Ozzy mientras reflexiona sobre las muchas fases de su vida, “LAS NUEVE VIDAS DE OZZY OSBOURNE” traza la historia del músico a lo largo de distintas etapas: desde su infancia en la pobreza en Birmingham, Reino Unido hasta su tiempo en prisión; su vínculo temprano con la música y cómo Los Beatles le “cambiaron la vida”; su nombre como vocalista y líder del grupo de metal Black Sabbath; uno de los períodos más duros de su vida luego de la separación de su primera mujer, la muerte de su padre y la expulsión de la banda; su exitosa carrera como solista en la que fue ganador de un Grammy; sus graves problemas con las drogas y el alcohol, hasta erigirse como uno de los estadistas más veteranos del rock y un adorable padre de la televisión en el siglo XXI.

Como un gato, con nueve vidas, siempre aterrizando de pie e impulsándose hacia un mayor éxito, esta BIOGRAPHY de dos horas explora cómo Ozzy se ha reinventado continuamente a sí mismo y a su carrera para impulsarse hacia un mayor éxito a través de nueve etapas -vidas- categorizadas en el especial: “Pobreza y prisión”, “El Nacimiento del Heavy metal”, “Drogas, muerte & divorcio”, “Diario de un loco”, “Matrimonio y Caos”, “El Pecado Definitivo”, “No más giras”, “Papá lo sabe todo” y “Retiro”. “La razón por la que hago lo que hago es porque es lo que todos quieren hacer, pero no tienen las agallas para hacerlo. Y todo lo que soy es ser honesto”, se sincera Ozzy.

En este especial, un Ozzy de 70 años reflexiona sobre los detalles íntimos de sus éxitos, fracasos y su capacidad única de supervivencia y perseverancia, incluidas entrevistas nunca antes vistas sobre su diagnóstico reciente de Parkinson. “¿Saben el momento en que me retiraré? Cuando pueda escucharlos poniendo los clavos en mi ataúd. Y aun sí, luego haré un maldito bis. Porque soy el Príncipe de las Tinieblas”, había comentado Ozzy en una entrevista en el 2020.

Acompañado por material de archivo y animaciones que apoyan el relato, LAS NUEVE VIDAS DE OZZY OSBOURNE, incluye además entrevistas con Sharon - la mujer y representante de Ozzy y celebridad de la tv-, sus hijos Aimee, Kelly y Jack Osbourne, los otros miembros de Black Sabath, el guitarrista Toni Ionni, el bajista “Geezer” Buttler y el baterista Bill Ward; así como con amigos y compañeros músicos como el productor Rick Rubin, Ice-T, Rob Zombie, Jonathan Davis, Post Malone y más.

“Es el loco más irresistible que jamás hayas conocido en tu vida. Él es el verdadero Iron Man”, describe su hija Kelly en el especial estreno de A&E. “Dejó una de las bandas de rock más grandes del mundo y se hizo más grande, un artista creíble por su cuenta, encontró un gran talento nuevo y luego lo hizo enorme en la televisión. Nadie había hecho eso”, revela Sharon. Y agrega: “Ozzy siempre ha sido un hombre del pueblo, lo que para mí es…es solo una de las cosas que amo de él”.

En América Latina, esta producción original fue acompañada del lanzamiento en Spotify de una lista de reproducción especial en la cuenta de A&E con todas las canciones que son parte de esta biografía, una playlist de 13 temas -con Black Sabbath así como también de él como solista- integrada por: No Bone movies, Revelation, Crazy Train, Goodbye to romance, Over the mountain, Diary of a Madman, Paranoid, Hand of Doom, N.I.B., Children of the Grave, Changes, Iron Man y Black Sabbath.