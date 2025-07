Claudia Bahamón mandó amoroso mensaje para exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, “te voy a amar siempre”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que con el paso de los años se ha convertido en uno de los favoritos por parte de los televidentes del Canal RCN, teniendo en cuenta que es el único ‘reality’ gastronómico del país. Si bien ha tenido que atravesar por diferentes cambios, quienes siguen presentes en el mismo son Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. En medio de esta nueva temporada han sido varios los participantes que han logrado destacarse, entre ellos Luly Bossa, la más reciente eliminada.

Esta nueva versión del ‘reality’ de entretenimiento ha traído consigo varias emociones por parte de los televidentes, teniendo en cuenta las destacadas figuras que llegaron para demostrar su talento en la cocina. Una de ellas fue Luly Bossa, la reconocida actriz colombiana que además de su rol profesional, también se ha ganado el cariño de los televidentes debido a su rol como mamá y por ende, el cuidado a su hijo Ángelo, quien falleció en marzo del 2024.

Si bien, Luly llegó al programa para brillar, confiando así en sus conocimientos gastronómicos, lo cierto es que luego de quedarse con el delantal negro y por ende, estar en la cuerda floja trajo consigo una mayor presión que le pasó factura, pues se convirtió en la nueva eliminada de ‘MasterChef Celebrity’, donde la tristeza fue evidente entre participantes, jurados y televidentes.

Por supuesto, quien no dudó en dedicarle algunas palabras fue Claudia Bahamón, quien aseguró por medio de sus redes sociales: “Me puedes pelear toda la vida que igual te voy a amar siempre, aunque me digas “ajá, pero tú por qué me quieres?” - Porque se me da la gana! ¡Te quiero y admiro mujer maravillosa! “P’lante es p’alla. P’atrás ni p’ cogé impulso”, añadiendo así algunas imágenes de ambas durante esta competencia.

Ante el hecho fueron varias las reacciones por parte de los televidentes, demostrando así el cariño especial que no solo le tiene a la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ sino también a Luly Bossa, deseando verla en próximos proyectos televisivos.

¿Quién es el exesposo de Claudia Bahamón, de ’MasterChef Celebrity’?

El esposo de Claudia Bahamón es Simón Brand, un reconocido director de cine y comunicador, estando juntos durante más de 19 años y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a sus hijos.

En medio de más de una década juntos, se apoyaron con sus diferentes proyectos, demostrando así que el amor fue el protagonista, pues durante un buen tiempo estuvieron radicados en Estados Unidos, pero antes de que finalizara el 2024 volvieron a radicarse en Colombia, además teniendo en cuenta las respectivas grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’.