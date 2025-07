Televidentes piden a Noticias Caracol el regreso de Alejandra Giraldo junto a Andrés Montoya, ¿quién es su reemplazo?

Noticias Caracol con el paso de los años se ha convertido en el informativo más visto por los televidentes, llegando a ubicarse en el primer lugar durante el horario prime time debido a la amplia cobertura de temas nacionales e internacionales con los que cuenta y que son transmitidos a través de su amplio equipo de periodistas y presentadores. Sin embargo, desde hace varias semanas se habrían dado algunos cambios que vinculan a Alejandra Giraldo y Andrés Montoya.

Las primeras emisiones de Noticias Caracol solían estar a cargo de Andrés Montoya y Alejandra Giraldo, quienes además de informar también lograban generar varias risas entre los televidentes debido a la complicidad con la que cuentan. Sin embargo, luego de la incapacidad de Giraldo por temas de salud y sus respectivas vacaciones, la presentadora regresó al informativo para ser parte de otras emisiones e incluso ser una de las nuevas figuras de Titanes Caracol.

Pues, quien ahora acompaña a Andrés Montoya durante las primeras emisiones, ahora es Daniela Pachón, quien solía estar con los televidentes durante el medio día. Aunque en principio se pensó que se trataba por la ausencia de Alejandra, lo cierto es que los cambios siguieron presentes y por supuesto, algunos televidentes no dudaron en referirse a este tema, destacando que les hace falta la unión de estos dos periodistas durante las primeras horas del día: “Todos los madrugadores te ultra extrañamos”, “Alejandra te extrañamos en la mañana“, ”Te hemos extrañado mucho, eso no quiere decir que no aceptemos a Daniela Pachón, muy querida y se desempeña de lo mejor un abrazo muy bendiciones para los tres, Andrés, Aleja y Daniela", “¿Cuándo regresas Alejandra en las madrugadas? Me encanta verlos, ambos hacen un buen equipo“.

¿Cuál es la enfermedad que padece Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Hace un buen tiempo, Alejandra Giraldo confesó que padece la enfermedad autoinmune, más conocida como síndrome de Sjögren, una enfermedad reumática autoinmune que afecta a todo el cuerpo. Esta condición hace que el sistema inmunitario ataque por error las glándulas que producen lágrimas y saliva, causando sequedad en ojos y boca. Sin embargo, también puede afectar otras partes del cuerpo como articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos y nervios.