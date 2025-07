Participante del ‘Desafío’ confesó que su mamá lo abandonó cuando tenía seis meses, “no estaba en el momento de criar”

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión, pues ha estado presente durante las noches colombianas a lo largo de más de décadas, donde varias desafiantes se han medido en complejas pruebas físicas y mentales para llevarse el premio mayor. Durante la más reciente versión han sido varios los participantes que se han destacado, como lo es Magic, uno de los primeros en ser eliminados del ‘reality’.

Magic fue uno de los 32 participantes elegidos para ser parte del ‘Desafío’, llegando a conformar el equipo Beta, donde se convirtió en el capitán, sin embargo, luego de varios problemas con sus compañeras, terminó cediendo esta capitanía a Abraham. Sin embargo, las últimas semanas no han sido sencillas para este equipo, pues las derrotas han estado presentes, así como también los chalecos que los lleva a formar parte del ‘Desafío a muerte’.

Fue precisamente allí, donde Magic a pesar de sus habilidades, ocupó el último lugar, quedando eliminado de la competencia, asegurando que había dado todo en la prueba, pero la falta de calma le pasó factura. Ante su salida, el participante estuvo haciendo parte de ‘La Red’ para contar la difícil relación con su mamá, quien lo abandonó cuando tenía seis meses de vida, una situación que aún recuerda en medio de dolor.

“A los seis meses fui a vivir con mi papá y me crío mi abuela. Yo creo que ella no estaba en el momento de criar dos hijos, ya tenía a mi hermano mayor, ella estaba en su mood de fiesta. Mi abuela materna no aguantó y espero que ella se fuera para alguna fiesta, llamó a mi padre que se fuera por mí que estaba mal cuidado. Cuando llegaron me estaba cuidando una primita que tenía como cinco años, yo tenía seis meses me encontraron con un tetero, vinagre y el pañal cagado en una cama, desde ahí ya me cogió mi papá (...) Cuando me habla le cuento todo lo que ha pasado podemos durar hasta seis, ocho meses, un año sin hablarnos y cuando me habla le cuento paso esto, hizo esto, como si nada“, fueron las declaraciones expuestas por parte del participante del ‘Desafío’.