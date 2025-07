Tomorrow x Together tendrá por primera vez su propia Pop Up Store en Bogotá

Los íconos de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) anuncian nuevas tiendas Pop-Up en la Ciudad de México y en Bogotá, donde sus fans podrán disfrutar de mercancía exclusiva y de experiencias únicas, incluyendo una experiencia inmersiva del universo de The Star Chapter: TOGETHER y Ppulbatu.

TxT tendrá su primera tienda en Colombia

La banda líder de la Generación Z recientemente anunció su próximo álbum, The Star Chapter: TOGETHER, que se lanzará el 21 de julio a las 18:00 KST. The Star Chapter: TOGETHER profundiza en el verdadero significado de la ‘unión’, contando la historia de jóvenes que salvan “a ti” y al mundo al llamarse por sus nombres. El álbum incluye las canciones “Upside Down Kiss”, el sencillo principal “Beautiful Strangers”, “Ghost Girl”, “Sunday Driver”, “Dance With You”, “Take My Half”, “Bird of Night” y “Song of the Stars”, cada una capturando una faceta diferente de este viaje.

Como cierre de la serie ‘The Star Chapter’, este nuevo álbum se basa en la historia de su séptimo mini álbum, The Star Chapter: SANCTUARY (noviembre de 2024). Conocidos por su narrativa única, el quinteto comenzó ‘The Star Chapter’ con un mágico reencuentro consigo mismo y la profunda transformación que le siguió. The Star Chapter: TOGETHER promete llevar esta cautivadora narrativa aún más lejos.

Condiciones para la Pop Up Store de Tomorrow x Together en Bogotá

Fechas: 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto de 2025.

Dirección: Zona T Cra. 12a #83-40, Bogotá, Colombia.

Horarios: De 10:00 AM a 8:00 PM.

Mercancía Exclusiva

Los asistentes podrán adquirir mercancía exclusiva y disfrutar de experiencias únicas, incluyendo una experiencia inmersiva del universo de The Star Chapter: Together y Ppulbatu.

Preventa en Weverse : Disponible para el 4to álbum The Star Chapter: Together y mercancía exclusiva para México y Colombia.

: Disponible para el 4to álbum The Star Chapter: Together y mercancía exclusiva para México y Colombia. Venta en el lugar: Habrá disponibilidad de mercancía on site , sujeta a existencias.

, sujeta a existencias. Mercancía oficial de Ppulbatu*



Mercancía oficial del 4to álbum The Star Chapter: Together*(Exclusiva del Pop-Up)

Beneficios por compra

1 photocard aleatorio por cada $151,440 COP de compra.

1 bookmark aleatorio por cada $302,880 COP de compra.

Información importante para la Pop Up Store de TxT en Bogotá

Normas del evento:

Las órdenes Pick-Up de Weverse tendrán una fila exclusiva, separada de la fila de compras en el lugar. Si se desea adquirir más mercancía, se deberá hacer fila en el área correspondiente presentando el ticket físico y el código de Weverse.

Recomendaciones:

Para reducir residuos, se sugiere llevar una bolsa de compras propia.

Llegar al menos 5 minutos antes del horario asignado; de lo contrario, la reservación podría perderse.

Seguir las indicaciones del staff para garantizar la seguridad de todos.

Restricciones:

No se permiten:

Alimentos o bebidas abiertas.



Objetos punzocortantes.



Mochilas grandes que obstruyan el movimiento.



Carteles de gran tamaño.



Cámaras profesionales.



Cigarros, vapes, encendedores, sillas o carpas.

RSVP:

Cada boleto es válido para 1 persona y 1 visita (no se puede reutilizar para múltiples entradas).

El acceso solo estará permitido en el horario reservado.

Detalles del evento: