Candidata cubana tiene caída de tres metros en vivo en Miss Universe Latina causó impresionó en redes

mifinal de “Miss Universe Latina: El Reality” se vio empañada por un dramático incidente que ha capturado la atención de las redes sociales y generado un intenso debate sobre la seguridad en los concursos de belleza. La candidata cubana Laura Pérez, una de las favoritas del público, sufrió una aparatosa caída en vivo desde una altura de más de tres metros durante un desafiante reto, dejando a la audiencia y a los presentes en el set en un estado de shock.

PUBLICIDAD

Miss Cuba cae de tres metros en Miss Universe Latina

La caída de Laura Pérez, la modelo de 26 años que intentaba completar una prueba que consistía en saltar desde una plataforma elevada para atrapar una corona suspendida, mientras estaba sujeta por un arnés. La hazaña, diseñada para ser fotografiada y evaluada por el jurado, salió mal. Testigos y videos del incidente sugieren una falla en el sistema de seguridad del arnés, lo que provocó que Pérez cayera violentamente al suelo.

Las imágenes del incidente muestran a la presentadora Jacqueline Bracamontes visiblemente angustiada, corriendo hacia Laura y solicitando de inmediato la presencia de médicos. La concursante, con evidentes signos de dolor y el rostro descompuesto, no pudo responder a las preguntas, lo que intensificó la preocupación en el set. La transmisión fue interrumpida y la prueba fue cancelada para las demás participantes por motivos de seguridad.

¿Telemundo podría ser demandado por caída de participante en Miss Universe Latina?

El video de la caída de Laura Pérez se viralizó rápidamente en todas las plataformas, desde X hasta TikTok e Instagram, bajo hashtags como #MissUniverseLatina, #LauraPerez y #CaidaEnVivo. La reacción en redes sociales ha sido masiva y multifacética. Los de usuarios expresaron su preocupación por el estado de salud de la modelo, exigiendo a la producción de Telemundo un parte médico oficial. Horas después del accidente, un supuesto mensaje de Laura Pérez en redes sociales agradeció el apoyo, lo que alivió un poco la tensión, aunque su permanencia en la final sigue en duda.

Sin embargo, una ola de críticas Use desató contra los organizadores del concurso y la producción del reality. Muchos usuarios cuestionaron la seguridad

de los retos implementados, argumentando que son “innecesarios y peligrosos” y que no aportan valor a un certamen de belleza. Comentarios como “esto no es preparación para Miss Universo, es un circo” o “Telemundo es un fraude, no amarraron bien a su candidata” reflejan la indignación generalizada. La hermana de Laura Pérez incluso denunció negligencia por parte de la producción, lo que deja la pregunta si realmente se van a tomar acciones contra uno de los canales de televisión estadounidense de habla hispana.