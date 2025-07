Así era la lujosa mansión de Kevin Thobias en Medellín, influencer capturado por fraude y lavado de dinero

Kevin Thobias es un influencer colombiano conocido por presumir un estilo de vida lujoso en redes sociales, donde suma más de 570.000 seguidores en Instagram y publica contenido sobre autos exóticos, fiestas y moda, bajo el lema “What you’ll see on my page is luxury and enjoyment”.

PUBLICIDAD

Su presencia digital ganó notoriedad cuando se destacó su Bugatti Chiron de 2018, valorado en unos 3.25 millones de dólares, uno de los 500 existentes en el mundo. Sin embargo, esa ostentación también atrajo problemas legales: fue detenido en Puerto Rico y se enfrentó a acusaciones federales por fraude electrónico y lavado de dinero, incluyendo reportes sobre investigaciones abiertas por violaciones a la ley de valores.

Puede leer: La compra de un Bugatti de 3.000 millones fue la pieza clave para descubrir al influencer Kevin Thobias

Entre los lujosos carros que tenía Thobias, se encuentra una Tesla Cybertruck modificado, que en su momento causó revuelo en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, así como una su ostentosa vivienda valorada en más de 16 mil millones de pesos.

Así era la ostentosa mansión de Kevin Thobias en Medellín

Meses antes de la captura de Kevin Thobias, el influencer recibió en su casa de Medellín al youtuber español Daniel Alonso, más conocido como Plex, quien grabó el lugar a detalle e hizo todo un house tour. En el video que grabaron juntos, Plex describió la mansión como “una casa del GTA”,haciendo referencia al famoso videojuego.

La mansión esta ubicada en uno de los lugares más privilegiados de Medellín, es decir el Poblado, contando con una vista panorámica de la ciudad. En cuanto a la decoración, la casa en su totalidad mantiene una estética moderna y masculina.

En canto a la decoración, cuenta con varias esculturas doradas, una mesa de ping pong de gran tamaño, un televisor de 90 pulgadas y una obra hecha con cristales de Swarovski. Uno de los espacios más destacados es su habitación, donde exhibe perfumes de alta gama de Louis Vuitton, una colección de autos a escala y otros objetos que reflejan su gusto por lo exclusivo.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido guiado, también mostró su oficina, adornada con un cuadro de un león, cuchillos, armas decorativas y más estatuas doradas. En el momento en el que el influencer le preguntó a que se dedicaba,

Ante la pregunta de a qué se dedica, Thobias afirmó estar retirado. Explicó que inició su vida profesional como soldado en Estados Unidos, se retiró a los 21 años y desde entonces se ha dedicado al comercio electrónico y a negocios relacionados con suplementos alimenticios. “Tengo muchos negocios en Estados Unidos”, comentó. Aunque cuenta con una fortuna considerable, señaló que no le permitieron ingresar su Bugatti a Colombia, aunque sí logró traer su Tesla Cybertruck.