Claudia Bahamón de Masterchef confesó de qué equipo es hincha: “de cualquiera que juegue en contra de Millonarios”

Claudia Bahamón es una destacada presentadora, modelo y arquitecta colombiana, nacida en Neiva (Huila). Tras estudiar Arquitectura en la Universidad Javeriana, descubrió su pasión por la televisión y en 2002 inició su carrera como presentadora en Noticias RCN, para luego consolidarse como la voz de MasterChef Celebrity Colombia, Rol que desempeña desde su primera temporada en 2015.

La presentadora también se deja contagiar por la pasión futbolera que mueve a los colombianos y en medio de una entrevista con la emisora ‘El Sol’, le preguntaron por el equipo del que es hincha, a lo que ella respondió que era de tres, para luego explicar bien a que se refería:

“Yo no es que sea hincha del Santa Fe, yo soy hincha de este por herencia. Primero soy hincha del Huila, segundo del Santa Fe por herencia y tercero de cualquier equipo que juegue en contra de millonarios” comentó entre risas la presentadora.

Claudia Bahamón se confesó en MasterChef sobre su separación

Días después de la salida del primer eliminado del programa, los participantes de MasterChef 2025 tuvieron un reto que le saco la lagrima a más de uno, incluyendo a Claudi Bahamón, que mencionó la dura situación que venía atravesando en los últimos meses.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”.

¿Quién es el exesposo de Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’?

El esposo de Claudia Bahamón es Simón Brand, un reconocido director de cine y comunicador, estando juntos durante más de 19 años y a lo largo de este tiempo le dieron la bienvenida a sus hijos.

En medio de más de una década juntos, se apoyaron con sus diferentes proyectos, demostrando así que el amor fue el protagonista, pues durante un buen tiempo estuvieron radicados en Estados Unidos, pero antes de que finalizara el 2024 volvieron a radicarse en Colombia, además teniendo en cuenta las respectivas grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’.