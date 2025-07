“Propongan”: Margarita Rosa le dice a la derecha y al centro que solo hablan del presidente

Margarita Rosa de Francisco es escritora, actriz, cantante y presentadora, tiene una carrera profesional que de más de 40 años, por lo que es ampliamente recordada por su participación en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘El Desafío’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en activista política y apoya el petrismo en cabeza de presidente Gustavo Petro, a quien defiende a capa y espada.

Ahora, cuando se empiezan a conocer los posibles precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República, Margarita Rosa publicó un mensaje en el que le hace una petición a la derecha y al centro.

Margarita Rosa de Francisco le dice a la derecha y al centro que presenten sus propuestas

A través de su cuenta de X antes Twitter, Margarita Rosa escribió: "Derecha y centro, propongan, por favor; poner todo su capital discursivo en la persona del presidente no alcanza“.

Además, pidió que presenten propuestas en un documento para que se puedan estudiar y que puedan resolver los retos que enfrenta el país.

“Propongan un modelo de país y regístrenlo en un documento serio que podamos leer y estudiar; expongan cómo piensan afrontar los desafíos que Colombia les plantea; expliquen con datos, con ciencia, con razones de fondo. La pobreza de contenido de su puesta en escena ni siquiera le sirve a la izquierda para nutrir una discusión“, escribió.

De inmediato, los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Margarita, usted no piensa: declama. No argumenta: pontifica. Su exigencia de “propuestas serias” no es más que el grito desesperado de quien, sin comprender el abismo ideológico en el que milita, necesita proyectar su ignorancia estructurada sobre los demás“, ”Uds le exigen a los demás qué es lo que tienen o no que hacer, pero no son capaces de exigirle al impresentable de Gustavo Petro que asuma la responsabilidad que él adquirió cuando fue elegido presidente. Tan bonito que es venir a pedirle a los demás, lo que no son capaces de dar“, ”La izquierda ha vivido dos décadas de Uribe y sale Margarita a hacer ese brillante comentario" y "Está demostrado que el modelo de país registrado en un documento serio, que a usted la convence, en la práctica es un remedo de circo, que descontextualiza los datos, desconoce la ciencia, y sobre todo quiere crear una esquizofrenia colectiva, alimentada por un incoherente“.