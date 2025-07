Periodista de RTVC denunció ataque racista que vivió en el SITP en Bogotá

Por medio de su cuenta X, la periodista Yaja Perea, de Noticias RTVC, transmitidas por Señal Colombia, denunció el ataque racista que vivió el día 17 de julio. Perea iba en un SITP y fue agredida verbalmente por una mujer, que la comenzó a insultar con expresiones cargadas de odio, como “negra asquerosa” y “negra hijueputa”.

PUBLICIDAD

Puede leer: Ídolo del Barcelona deshabilitó los comentarios en Instagram tras ataques a su hijo por llevar un vestido

La periodista trató cambiar de puesto, debido a que el bus venía desocupado, pero la agresora la siguió y continuó con los insultos. Frente a esto, su respuesta fue encarar a la mujer y decirle que: “Esto no es una opinión, es un delito.” Posteriormente, Perea llamó a la línea de emergencias 123 y el conductor del bus paró en el CAI de Lisboa, ubicado en la carrera Séptima con calle 130. Donde la periodista llegó a denunciar ante la Policía Metropolitana de Bogotá lo que había ocurrido.

¿Cuál fue la reacción de la mujer que hizo comentarios racistas a la periodista?

Yaja Perea recibió ayuda del conductor que accedió dar su testimonio como testigo del ataque, mientras tanto, la mujer intentó huir del lugar, pero los uniformados impidieron que escapara.

“El conductor paró en el CAI más cercano y acompañó el procedimiento. Confirmó que la señora se subió, y sin mediar palabras, me agredió verbalmente. Ella intentó escapar, pero no se lo permitieron” indicó la periodista.

Posteriormente, la agresora “asumió el error” y afirmó no ser racista: “Yo le dije negra hijueputa, acepto que se lo dije. Cometí un error y no sabía que eso era un delito. Le pido perdón. Tengo amigas negras y no soy racista, simplemente se me salió.”

“Con la conciliación de la policía, la agresora reconoce haber usado expresiones racistas en mi contra, ofrece disculpas y se compromete a no reincidir. Todo quedó registrado en el libro público del CAI. ¡El racismo es estructural, cotidiano, cobarde y te quita tiempo!“, indicó Yaja sobre su caso.

PUBLICIDAD

En los comentarios de la publicación lamentaron el hecho, expresaron su solidaridad y aplaudieron la valentía de la periodista por tomar acciones frente a la agresión.