Pineda de El Desafío del Siglo le hizo tremenda promesa a los niños de Colombia que lo apoyaron

Tras el fin de ‘Yo Me Llamo’, Caracol TV no dejó que sus televidentes se bajaran del bus de las emociones y le dio inicio a ‘El Desafío del Siglo XXI’, programa concurso que ya acumula 5 eliminados en los 15 días que lleva de emisión, a la fecha que se escribe este artículo. Justamente uno de los superhumanos que abandonó el concurso, Pineda, recientemente sorprendió con una entrevista en la que le envió un amoroso mensaje a los niños de Colombia que lo apoyaron.

La historia de Pineda se convirtió en todo un ejemplo de superación para las millones de personas que sintonizan el reality, quienes lo elogian por el hecho de haber seguido adelante a pesar de que una mina le quitó una de sus extremidades inferiores mientras ejecutaba sus labores como héroe de la Patria en el Ejercito.

Pineda, el primer eliminado del ‘Desafío’, reveló las últimas palabras de su esposa antes de fallecer Foto: Caracol

A todo esto se le suma, que, tras el fallecimiento de su esposa, él tomó la batuta para brindarle todo a su pequeña hija, joven que lo lleno de orgullo hace algunos meses, luego de consagrarse campeona Panamericana Juvenil, en la competencia de Natación Artística.

De estas y otras más cuestiones habló Pineda en un reciente live con Caracol, en la que le hizo una promesa a quienes estuvieron apoyándolo en esta aventura:

“Es increíble, he visto mucho las redes sociales en este tiempo y me han llegado videos de niños, personas adultas llorando, y me voy a tomar el tiempo de contestarles uno por uno porque han sido muchos mensajes. (...) Es muy bonito haber sentido el cariño de tantas personas, eso me llegó al corazón. Fue muy poco el tiempo, mi nombre no va a estar en la copa, pero yo ya me siento ganador, haber tocado corazones como los toqué es el mayor premio”, afirmó el competidor en la transmisión.