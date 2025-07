Yepes y Caterine Escobar de ‘MasterChef’ escalaron su amor, y ahora coquetean por Instagram

Desde inicios del rodaje de la décima temporada de ‘MasterChef’, los rumores de una posible relación entre la actriz Caterin Escobar y el excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes, se hizo tendencia en redes sociales, sobre todo, cuando fueron captados juntos en un restaurante de Bogotá.

Yepes y Caterin Escobar confirman públicamente su amor

Desde el momento de dichos rumores comenzaron a crecer en redes sociales, los televidentes estuvieron pendientes de cada uno de sus pasos. Y aunque Claudia Bahamón también dio pistas de su romance, ellos mismos fueron quienes dejaron de ocultar su relación y compartir públicamente que se encuentran juntos.

En la cuenta de Instagram de Caterin, publicó una foto en vestido de baño en la playa. Al revisar la sección de comentarios, el primero en destacar fue el de Mario Alberto Yepes, quien no dudó en comentarle la fotografía con emojis de una cara con corazones en los ojos, a lo que ella le respondió de la misma manera.

Esto no solo confirmaría la relación de los participantes de cocina, sino que ha emocionado a los seguidores de la pareja, ya que varios internautas respondieron al comentario del exfutbolista con mensajes como: "gol golazo de Yepes no joda este si no lo anulan“, ”Ese sí que fue un golazo", al referirse a su nueva relación sentimental.

¿Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas se divorciaron?

La incógnita empieza desde 2023, cuando la misma Carolina publicó una foto solo con sus hijos con el mensaje: “Todo pasa… Los días grises, las tormentas e inclusive lo que pensamos que nunca tendrá un fin… Solo confiemos”. Después de esto, ambos borraron las fotos que tenían juntos de sus redes sociales, elevando las sospechas de un posible divorcio.

Si bien nunca llegaron a confirmar dicho divoricio, y lo mantuvieron en privado, todo apuntaría a que la pareja se encuentra separada desde hace un año y medio, dando vía libre a lo que vendría siendo la nueva relación de Yepes con la actriz Caterin Escobar durante las grabaciones de la décima temporada de ‘MasterChef’.