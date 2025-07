‘Feliz con mi ex’: La película que se replantea las relaciones amorosas a base de comedia

¿Qué harías si la única persona que puede salvarte de la ruina es tu ex? En Feliz con mi ex, la nueva comedia colombiana de Sagitario Films, nada es lo que parece… y por eso, todo termina siendo hilarante. La película, creada por Jairo Estrada, escrita junto a Luz Estrada y dirigida por él y Santiago Vargas, nació como una serie de televisión y hoy salta a la pantalla grande con el potencial de convertirse en una saga cinematográfica de largo aliento. Una comedia familiar, ligera y entrañable, que retrata con humor lo absurdo —y también lo muy real— de volver a convivir con quienes alguna vez amamos… o creímos haber dejado atrás.

Con un elenco potente integrado por Julio Pachón, Luz Estrada, Alex Adames, Sofía Mahecha y el propio Jairo Estrada, la cinta cuenta la historia de Óscar, un psicólogo en bancarrota que, al quedarse sin opciones, termina mudándose con su exesposa Sandra, madre de su hija adolescente. Lo que empieza como un acuerdo temporal se convierte en una convivencia caótica pero profundamente cómica, marcada por hábitos opuestos, diferencias generacionales y viejas heridas. Una situación que, lejos de ser simple, saca lo mejor (y lo peor) de cada uno.

Todo con el ritmo de una sitcom, el corazón de una historia real y la honestidad de una película sin pretensiones, directa y perfectamente identificable.

Feliz con mi ex no solo tiene el ritmo de una gran comedia, también la calidez de una historia con alma, apta para toda la familia. No haremos spoilers, pero sí podemos decirte que reírse del pasado nunca había sido tan catártico. Una película para ver en familia, para recordar por qué terminamos una relación… y por qué, a veces, eso ya no importa.

Esta nueva cinta colombiana fue dirigida por Santiago Vargas (Pa’ Medallo, El Bronx, Amar y Vivir, El Gran Bingo) y Jairo Estrada (En lo profundo, Locos x la plata, El Sancocho, La Exhumación; CEO de Grupo Sagitario), y escrita por Jairo Estrada y Luz Estrada.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Jairo Estrada, Estefanía Estrada y Carolina Cuervo, con gerencia de producción de Omar Méndez. Adicional, en la dirección de fotografía estuvo Juan Sebastián Bustos, acompañado en la dirección de arte por Verónica Vitery. Por su lado la música original fue creación de Juan Pablo Saavedra y el montaje hecho por Juan Manuel Castro, Santiago Vargas y Jairo Estrada.

Una producción de Sagitario Films, en asocio con Grupo Sagitario, Stargate Studios Colombia, García Rental, Gestión Efectiva Producciones y Fundcultur.

La película llegará a salas de cine en todo el país, entre las que se destacan Cinema Local en Bogotá y Cali, Procinal Las Américas en Medellín, el Centro Comercial Mayorca en Sabaneta, IZI Movie en Cali, la Sala de Cine Salento en Salento (Quindío), Redespiral en Manizales, Marines Films en Valledupar y en Cinemateca del Caribe en Barranquilla, ampliando así la red de aliados clave para el impulso del cine nacional.