“Pantera es una metáfora de la mujer afrocolombiana: poderosa, protectora, y libre”, Goyo

Gloría Emilse Martínez Perea es el nombre de una de las estrellas más conocidas del pacífico colombiano, se trata de Goyo, cantante, productora y cofundadora de ChoQuibTown, quien lleva décadas en el mundo de la música y que ahora explora como solista con ‘Pantera’. En esta conversación con Publimetro, la artista nos habla sobre el proceso de creación del disco, las conexiones que forjó con artistas de distintas latitudes, y cómo cada canción representa una parte de su identidad. Desde el Pacífico colombiano, Goyo nos invita a sumergirnos en un viaje sonoro, empoderado, honesto y lleno de sabor.

PUBLICIDAD

En la reciente edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025, Goyo, no solo deslumbró con su presencia, sino que también jugó un papel crucial en el homenaje a la icónica Celia Cruz. Allí fue la encargada de presentar este emotivo segmento, enalteciendo el legado de la “Reina de la Salsa”, a quien logró conocer en su niñez y a la que recuerda con admiración.

¨ Fue cuando era niña. Un tío mío trabajaba llevando artistas, y organizaron un concierto en Buenaventura con José Alberto “El Canario” y la maestra Celia. Tuve la suerte de ver el show, y luego me invitaron a viajar con ellos en bus hasta Tuluá, porque mi papá también estaba trabajando allí. Viajé unas tres horas con Celia, su esposo, José Alberto y mi mamá. Yo era muy pequeña y un poco tímida, pero mi mamá me puso a cantar una canción de Celia, que fue la primera que canté en público: “Ritmo, tambó y flores”. Todo se conectaba de una forma que en ese momento no entendía. Por eso, cuando me llamaron para el tributo, pensé: “No preguntes más por qué” expresó.

Goyo contaba que en aquel entonces no entendía la magnitud de tener a Celia Cruz en frente, solo que era la artista favorita de su mamá y sus tías: “Por eso me enseñaron la canción para una comparsa. Mi mamá era la más fan, le cantaba “Sopita en botella” y le preguntaba cosas, y Celia respondía con mucha naturalidad, con ese desparpajo que la caracterizaba. Las dos hablaban como si se conocieran de toda la vida. La verdad, fue una experiencia hermosa. Nunca imaginé tener la oportunidad de entregar un premio en su nombre.”

La artista es una figura central en la historia de ChocQuibTown, al ser cofundadora y cantante principal, su voz potente y su carisma fueron pilares fundamentales para el sonido distintivo de la agrupación. Su paso por la agrupación no solo la estableció como una de las voces más influyentes de la música afrocolombiana, sino que también la catapultó al reconocimiento internacional, mientras que ella junto a ChoQuibTown pusieron en el radar las luchas raciales, de clase y lo que significa ser del pacífico colombiano.

¨ Yo simplemente estaba haciendo música y escribiendo lo que sentía, pero poco a poco me fui dando cuenta de lo importante que era esa representación. Ha sido muy bonito haber abierto ese espacio, haber puesto en el mapa algo que antes no se visibilizaba tanto. Nosotros decíamos: “Queremos poner al Chocó en el mapa de Colombia”, y terminamos poniendo al Pacífico entero en muchos lugares. Me siento honrada de poder decir y sentir que fui una de las que abrió esa brecha.”

Hay un dato que muchos no saben, y es que Goyo es hermana de Slow Mike, con quien compartían en Choquibtown, y a pesar de separarse grupalmente, los hermanos siguen acompañándose a hacer música juntos, pues es un lenguaje que entienden con complicidad. “”Mi hermano y yo tenemos una conexión muy profunda desde niños. Recuerdo que la primera vez que vimos un grupo de hip-hop fue a Los Generales R & R de Buenaventura, cantando en Condoto, y al otro día ya éramos raperos. ¡Así, de una!, siempre tuvimos esa conexión musical. Hoy en día seguimos igual de unidos.¨

PUBLICIDAD

Si describe que empezar a trabajar como solista y él como productor, se sintió como algo raro en un principio, pero que ha sido un proceso hermoso hasta ahora. “Él es una pieza clave en mi álbum Pantera. Estuvo en todos los campamentos creativos, incluso en Londres. Me ayudó con las mezclas, hablaba con Mosty para que todo quedara perfecto… Ha estado en todo.”

Para el 2023 llegó la separación de ChoQuibTown y Goyo empezó a trabajar en su proyecto como solista, para así poco a poco construir ‘Pantera’, que fue lanzado el pasado de 10 de julio. Goyo reconoce que empezar de nuevo, pero esta vez sola fue difícil: “Al principio me sentía muy vulnerable. Me afectaba lo que la gente decía, lo que leía en redes. Había mucho cariño, claro, pero desafortunadamente a veces uno se enfoca en el hate. Y eso me llevó a escribir una canción que viene en el álbum, se llama Hablan de mí. Es un hip-hop súper fuerte, con voces de alabao, donde puse todo mi sentir.”

Goyo contó que mientras seguía en ChoQuibTown, logró estudiar psicología en la universidad, lo que le permitió moldear las emociones y permitirse sentirlas, vivirlas realmente. Allí encontró una conexión poderosa entre la música y las emociones, concepto que pudo trabajar de lleno en el disco.

Al preguntarle el porqué de este animal para representar el disco, Goyo señaló que: “Amo la selva, crecí en el Chocó con la naturaleza a flor de piel. Sabemos para qué sirve la Celedonia, el matarratón… Y de vez en cuando alguien decía: “¡Ay, un tigre en tal lado!” (risas). Pero más allá de eso, me conecté profundamente con el simbolismo de las Panteras Negras, ese grupo que defendía con orgullo ser afro en EE.UU. Cuando salió Wakanda, me emocioné muchísimo. Siempre fui fan de los superhéroes”

Pantera representa perfectamente lo que es Goyo: “La pantera es territorial, resiliente, bella… Me encontré en ella. Fue como hallar un refugio simbólico. Además, es una metáfora de la mujer afrocolombiana: poderosa, protectora, y libre.” El álbum es descrito como un disco diverso, donde el eje central está entre el hip-hop y el afrobeat, y a pesar del tiempo recorrido, ella reconoce que: “Sigo siendo la misma, pero ahora con la perspectiva que me dio ChocQuibTown, que fue mi gran escuela. Este álbum muestra mi evolución, mi universo, mi vulnerabilidad, y también mi representación como mujer negra y colombiana.”

El álbum cuenta con 14 singles y colaboraciones de lujo, las cuales Goyo hizo con mucho detalle, entre ellos está Dfzm, Greeicy, Zaider, J Noa Luister la Voz, Pras de The Fugees y Afro B. Sin duda, al sumergirse en ‘Pantera’ se entiende la dedicación que puso Goyo en él de principio a fin, pues es una producción impecable. La vulnerabilidad, el poder, la ancestralidad y la modernidad se entrelazan en un álbum que es tan íntimo como político. Goyo abraza su historia, honra sus raíces y se lanza al futuro con fuerza, belleza y autenticidad.