IL DIVO regresa a Colombia con novedades, nuevo disco y misma esencia

IL DVIVO ha sido una de las agrupaciones de ópera creada en Reino Unido donde sus integrantes provenientes de diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Francia y Suiza, han decidido reestructurar la ópera tradicional e incluir el pop en su identidad sonora. Eso, más una puesta en escena innovadora, la agrupación se ha consolidado como una de las favoritas en cuanto a música clásica.

Como barítono en un grupo vocal con tres tenores, ¿cómo describe el equilibrio y la dinámica vocal que busca aportar a las interpretaciones de Il Divo?

Siendo el barítono tenemos que acomodar a tres tenores, así que tenemos que elegir las claves de las canciones de una manera para que todos puedan cantar bien todas las partes de la canción. Por ejemplo, que los tenores no estén tan bajos para poder cantar una frase, y en los finales de las canciones es necesario que no esté tan agudo para mí. Pero de vez en cuando, porque son tres tenores, hay muchos agudos que tengo que alcanzar.

¿Cómo ha evolucionado su enfoque como barítono desde que se unió oficialmente a Il Divo, especialmente al considerar la trayectoria de dos décadas del grupo?

Sí, hay mucha expectativa del público, porque hay muchos que han ido a todas las giras y todos los conciertos. Hay gente que gira con nosotros y que aparece por ejemplo en Japón. Hay un grupo de señoras que vienen a todos los conciertos. Hay una de ellas que tiene muñecos de cada uno de nosotros. Es muy bonito, porque hay muchos que conocen muy bien la historia del IL DIVO, y que me han aceptado con los brazos abiertos, y que me comentan cosas muy bonitas todos los días. Ha sido un viaje desde el principio que empecé con ellos hace tres años, desde ahorita que ya todos me aceptaron. Bueno, no todos, pero hay muchos que me aceptaron, y hay muchos que ya tienen muchas ganas de vernos en Colombia.

En “XX: 20th Anniversary Album”, su primer trabajo como miembro oficial, ¿hubo algún desafío o alguna oportunidad particular para explorar nuevas facetas de su voz de barítono en la fusión de la tradición vocal con nuevos sonidos?

Lo que pasó es que cuando Carlos se enfermó de COVID, cuando ellos empezaron con su gira navideña en 2021, eso fue después de casi dos años sin cantar, sin presentar por COVID, y él se enfermó, y cuando eso pasó, David, que es un amigo desde hace muchos años, me marcó para preguntarme si yo quería cantar con ellos unos meses hasta que Carlos se recuperara, porque todos pensaron que iba a recuperarse. Después de unos días, falleció, lamentablemente, y eso fue un shock para todos, para todo el público, para todos en el grupo, para el management, para todos. Entonces, tomaron unos días o unas semanas para pensar qué iba a pasar, porque ya estuvimos hablando para hacer una gira juntos. Después de eso, me preguntaron si yo quisiera cantar en su parte, para honrarlo, para mí fue un honor, porque Carlos era y es un artista icónico e importante. para mí fue un honor honrarlo un año.

Yo sigo con mis haters, pero qué puedo hacer. Esa ha sido su manera para procesar las emociones de la pérdida, la gran pérdida de su artista favorito.

Il Divo es conocido por redefinir el género crossover clásico. ¿Cómo cree que su voz de barítono contribuye a esta fusión de ópera y música contemporánea?

Bueno, al principio no fue solo cantar, también fue apoyar. Apoyé mucho a mis compañeros. Conocí a David desde hace muchos años, pero no lo conocía a los demás, pero cuando llegué a los ensayos en Florida, donde empezamos, ellos todavía estaban muy confusos, muy destrozados de la pérdida de su compañero, de su amigo, de su hermano. ( Pero yo siempre tengo una actitud muy positiva.

Entonces, yo les apoyé, les abracé, y les di confianza, que pudimos seguir. Canté con ellos en el escenario, con apoyo, y por eso creo que estoy en el grupo, porque no es solo cantar, hay mucho más que eso. Porque para mí, la meta no fue egoísta, fue honrar la música, honrar a Carlos y apoyar a los demás, a mis compañeros y al público que estaban procesando la pérdida de ese gran cantante.

Al principio fue un poco difícil, porque cantar con micrófono es muy diferente. En la ópera tienes que pronunciar las palabras muy claras. Pero con el micrófono tienes que pronunciar las palabras un poco menos y tienes que cantar un poco más suave. Tienes que tener más colores en la voz. Pero la ventaja es que yo canto mucho los finales de las canciones, y esas partes de las canciones son las partes más óperísticas. Entonces, puedo demostrar o mostrar mi voz óperística en esas partes. Sigo aprendiendo cómo cantar, y experimentar con mi voz más pop.

¿Cómo cree que este formato más íntimo en el Movistar Arena de Bogotá reforzará el fuerte vínculo que Il Divo tiene con el público colombiano después de su última presentación en nuestro país hace cerca de tres años?

Yo creo que en cada etapa, en cada disco que ha hecho IL DIVO, hay una canción que es como la canción firmada del grupo. Por ejemplo, Regresa a mí, el primer éxito, se sigue cantando en todas las presentaciones. Adagio también es una canción que marca una etapa, porque es la canción, porque antes, bueno, que me dijeron mis compañeros, antes los productores decidieron qué iban a cantar, qué iban a hacer, pero en esa canción, Adagio, es la primera vez para ellos, en que ellos fueron todos en el estudio y decidieron cómo cantar esa canción, cómo armonizar y cómo quién iba a cantar cada frase. Y el último disco que hicimos hace dos años para el 20 aniversario, todos planeamos todo. Los arreglos con nuestro productor Carlos, que también es de Colombia, grabamos, fuimos todos a Miami, porque podemos, con la tecnología, podemos grabar en sitios diferentes, pero decidimos irnos todos a Miami para grabar juntos, quisimos tener la creatividad y la unificación para poder construir un disco juntos. Llegamos sin saber quién iba a cantar esa frase y dónde íbamos a hacer armonías, pero cuando construimos las canciones. Fue algo muy creativo.