Camila, eliminada del Desafío, reveló cuál fue la dura lesión que sufrió; está en muletas

Ya se completaron desde el estreno de la temporada número XXI de El Desafío de Caracol, programa que ya acumula tres eliminados en su rodar, la última de ellas en la noche del pasado martes 15 de julio, todo esto mientras los televidentes del canal estaban viendo la alocución presidencial de Gustavo Petro; justamente la superhumana que salió del concurso aprovechó una reciente entrevista para revelar detalles de la delicada lesión que la dejó sin la posibilidad de llevarse el gran premio.

PUBLICIDAD

Fueron varios temas importantes de los que habló Petro en su argumentación, el más relevante la grave situación que viven las EPS en Colombia, y el déficit económico de aquellas que no están intervenidas por el Estado; algo que llevó al presidente a impedir que los fanáticos de El Desafío y MasterChef Celebrity pudieran ver los audiovisuales.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Así se ve el sacerdote que concursó en el Desafío de Caracol; es viral en redes por su sermón y belleza

El Desafío Caracol TV

Mientras todo esto sucedía, en la Ciudad de las Cajas, ubicada en el municipio de Tobia, Cundinamarca, pasaba algo que la audiencia no se dio por enterada, la salida de Camila Arrastía, competidora que abandono el gigantesco set debido a una grave lesión, siendo despedida por el medio de comunicación de la siguiente manera:

“Cami tuvo que dejar el Desafío del Siglo, por su lesión en el pie, pero estamos seguros de que lo dio todo en el campo de batalla. Demostró su liderazgo y enfrentó grandes retos con valentía”, manifestaron.

Tras salir del audiovisual, Arrastia concedió una entrevista a la emisora La Kalle en la que dio más detalles de lo sucedido, situación que la llevó a sumarse a los otros dos eliminados, Sathya y Pineda: “En la prueba de contacto me caí, me lesioné, me esquincé el tobillo y tuve una rotura de ligamentos”.