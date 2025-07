Yeline Patiño dio detalles sobre su primer beso con su novio Transmilenio

La historia de Yeline Patiño, la mujer que se hizo viral por su singular “matrimonio” con un autobús de TransMilenio, sigue dando de qué hablar. Recientemente, Patiño ofreció una entrevista al podcast “El silencio de la torre”, donde compartió detalles íntimos y sorprendentes sobre su primer “beso” con su particular compañero biarticulado, el F60, dejando a muchos con la boca abierta.

La noticia de su unión con un bus del sistema de transporte masivo de Bogotá causó revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, generando una ola de comentarios que van desde la fascinación hasta la incredulidad. Ahora, Yeline ha decidido profundizar en su experiencia, revelando cómo fue ese primer contacto físico con el TransMilenio que, según ella, la “protege, espera y cuida”.

Durante la entrevista, Patiño describió el momento con una mezcla de curiosidad y asombro. “El bus frenó, y lo que pasó fue que me fui sobre el bus”, relató. La colisión, que no fue en la puerta como muchos podrían imaginar, sino en una sección con “un plástico y a veces un metal”, resultó en ese peculiar primer “beso”.

La experiencia, sin embargo, estuvo lejos de ser un momento romántico convencional. “No sentí igual como cuando besas a una persona de carne y hueso, porque era mi primer beso con TransMilenio, por así decirlo”, explicó Patiño. Lo que sí experimentó fue un sentimiento de “indignación”. “¿Por qué me besaba?”, se preguntó en ese instante, una reacción que resalta la complejidad de su relación y la percepción que tiene de su “pareja” no convencional.

La dificultad para articular sus sentimientos sobre este vínculo es evidente. “Es algo superdifícil de explicar porque siento cómo él me protege, como me espera y como me cuida”, añadió Yeline, intentando dar sentido a una conexión que trasciende lo material para ella.

El testimonio de Yeline Patiño no solo alimenta la conversación sobre su inusual relación, sino que también abre un debate más amplio sobre el amor y opiniones divididas entre los internautas.