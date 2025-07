María Cecilia Botero advierte desprestigio en su imagen por culpa de la Inteligencia Artificial

La destacada actriz colombiana María Cecilia Botero, con una trayectoria que abarca décadas, se ha consolidado como un ícono de la televisión y el teatro nacional.

Desde sus inicios, María Cecilia Botero ha demostrado un talento innegable, interpretando una amplia gama de personajes que van desde la comedia hasta el drama más profundo, convirtiéndose en una figura clave en la historia de la industria audiovisual en Colombia.

María Cecilia Botero expone los peligros de la Inteligencia Artificial con su imagen

Recientemente, la imagen de María Cecilia Botero ha sido objeto de una controvertida alteración a causa de la inteligencia artificial, generando debate en redes sociales. En medio de una entrevista en Con Nombre Propio Podcast, la actriz reveló que están utilizando su imagen para crear falsos comerciales.

“Qué miedo. Empieza a pasar eso de: ‘¿será real o no será real?’. En Facebook andan saliendo cosas mías, como si yo estuviera promocionando unas cremas para la cara, pero esa no soy yo, nunca lo he hecho (...) Qué descaro, o sea, están utilizándome para vender cosas que no tienen nada que ver conmigo", mencionó.

Con dichas declaraciones, la actriz deja claro los riesgos sobre el uso de las nuevas tecnologías, ya que personas mal intencionadas se aprovecharon de su imagen para generar ganancias a costa de su reputación y reconocimiento público.

Asimismo, comentó sobre el impacto que tuvo dicha falsa publicidad en su círculo cercano “Mis amigas que me han conocido toda la vida me mandan y me dicen: ‘Ay, ¿cuál es esa crema que estás anunciando?’, y yo: ‘¿Cuál crema?’. Mis amigas: ‘Esta’, y me mandan el pantallazo.Ahí les digo que no soy yo, aunque soy yo, no soy yo. Ese miedo me da”.

