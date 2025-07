Joven narra el encuentro íntimo de una pareja en centro comercial de Bogotá y se vuelve viral

Un joven bogotano ha causado revuelo en las redes sociales después de compartir un hilarante y a la vez incómodo relato sobre un encuentro íntimo que presenció en los baños del centro comercial Titán Plaza en Bogotá. El video, que rápidamente se volvió viral, narra con detalles y un tono jocoso la inesperada situación que vivió el joven, desatando una ola de risas y comentarios entre los internautas.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Así se veía Valentina Ferrer sin cirugías antes de ser novia de J Balvin

Joven se vuelve viral por narrar el encuentro íntimo de una pareja en reconocido centro comercial de Bogotá

Según su testimonio, el incidente ocurrió en los baños del segundo piso del reconocido centro comercial. “En el mismo baño del segundo piso, en el mismo cubículo...”, comenzó su relato el joven, preparándose para la anécdota que haría estallar de risa a miles. Al parecer, sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor, entró a uno de los cubículos. La sorpresa llegó cuando, en medio de sus necesidades, empezó a escuchar ruidos extraños provenientes del cubículo contiguo.

“Llegué ahí, no miré otro baño y no me había percatado que al lado mío habían dos personas haciendo ñucuñucu”, confesó el joven, usando una expresión coloquial para referirse a la actividad sexual. La situación escaló cuando los “gemidos durísimo” se hicieron innegables. La incomodidad se apoderó de él. “Cuando me percaté fue cuando estaba haciendo fuerza y empecé a escuchar los gemidos durísimo que fue muy horrible porque yo sentí que estaba interrumpiendo algo”, añadió, con un tono que mezclaba el humor y la evidente pena.

También puedes leer: ¿A Sofía Vergara le gustó su estatua en Barranquilla? esto dijo la actriz

La hilarante confesión no terminó ahí. En medio de la incómoda situación, el joven se vio en una disyuntiva aún más graciosa: “Tenía miedo de tirarme un pedo. Yo sentí pánico, la verdad”, expresó, provocando carcajadas generalizadas entre quienes vieron el video. La idea de añadir un sonido más a la ya comprometedora escena lo llevó a contenerse, lo que le generó un pánico aún mayor.

El clímax del relato llegó cuando, una vez finalizadas sus respectivas “actividades”, el joven y la pareja en cuestión salieron de sus cubículos casi al mismo tiempo. En un momento digno de una comedia, ambos se miraron, reconociendo tácitamente lo sucedido, pero optando por un silencio cómplice y un disimulo generalizado. “Al final del relato, el joven mencionó que al salir de sus respectivos cubículos, el otro hombre y él salieron al tiempo, se miraron y fingieron que ahí no había pasado nada”, concluyó el narrador, desatando la risa incontenible de los internautas.

La anécdota, aunque vergonzosa para el protagonista, se ha convertido en una fuente de entretenimiento y risas en las redes sociales, demostrando que incluso las situaciones más incómodas pueden ser convertidas en momentos de humor compartido.