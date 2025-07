Querido periodista de Noticias Caracol celebra destacado reconocimiento en el Congreso de la República; su novio festejo con orgullo

Noticias Caracol es uno de los referentes principales de la información en Colombia, ofreciendo una cobertura en tiempo real de los acontecimientos más relevantes a nivel nacional e internacional que abarcan la política nacional, la economía que impacta su día a día, los resultados deportivos principales, y la actualidad del entretenimiento.

Desde hace algún tiempo uno de los periodistas que ha logrado destacarse es precisamente Pablo Arango Robledo, quien luego de su paso por otros medios de comunicación llegó a mostrar su talento en Noticias Caracol, en principio figurando como reportero para posteriormente convertirse en uno de los presentadores de la emisión digitales y también estando presente durante las emisiones del medio día en los fines de semana.

En medio de sus diferentes apariciones ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, figurando también en otros proyectos desde su rol como presentador. Pero ahora Robledo sorprendió no solo a su familia, sino también a sus seguidores, mostrando el reconocimiento que le fue otorgado en el Congreso de la República:

"Cruz de la solidaridad social. Recibo este reconocimiento con profunda humildad y gratitud. Es un honor que me conmueve y me compromete aún más con las causas que nos unen: la dignidad, el respeto y la visibilización de las personas con discapacidad y de sus cuidadores. Gracias a la Fundación Manos al Cielo y al Congreso de la República por este gesto que no solo me honra, sino que me recuerda la enorme responsabilidad que tenemos quienes contamos con una voz pública.

El verdadero mérito es de las personas y comunidades que, a pesar de las adversidades, siguen adelante con valentía. Ellas son el corazón de las historias que he tenido la oportunidad de contar. Este reconocimiento no me pertenece solo a mí. Lo comparto con cada familia que ha abierto sus puertas y su corazón, con cada voluntario, profesional, y cuidador que, día a día, aporta amor y compromiso donde más se necesita. Y, por supuesto, con los colegas que desde los medios creemos en el periodismo que transforma y humaniza.

El hacer parte de un medio de comunicación como Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo, bajo la dirección de Juan Roberto Vargas y Mónica Montealegre poder hablar del respeto por las diferencias, la inclusión y la diversidad me llena de orgullo y me lleva a trabajar día a día por aportar un poco en el cambio de los patrones de rechazo hacia las minorías y poblaciones desprotegidas“, fueron las declaraciones expuestas por parte del periodista de Noticias Caracol, añadiendo algunas imágenes en el Congreso de la República de Colombia recibiendo este premio.

¿Cuál es la otra profesión de Pablo Arango Robledo, de Noticias Caracol?

Además de su rol en Noticias Caracol, Pablo Arango buscó seguir creciendo profesionalmente, enfocándose en otras de sus pasiones, entre ellas su rol como abogado, carrera que adelantó y se graduó hace un tiempo. Aunque actualmente está enfocado en su rol como periodista y profesor, lo cierto es que no descartaría llevar a cabo esta faceta en un tiempo.