Ella es la participante de ‘MasterChef’ que más de un televidente no es “soportando”

En la noche de este jueves se trasmitió el capítulo número 18 de MasterChef Celebrity empezó de forma movida, esto debido que antes del reto de campo, se asignó un delantal negro a un participante. Se trato del actor Luis Fernando, quien estaba ausente de la prueba, como castigo, le asignaron de forma inmediata el delantal.

Posteriormente, empezó el reto de campo para seleccionar los respectivos equipos, azul y naranja, en donde la participante Violeta Bergonzi se encontraba en el naranja, debido a la prueba de inmunidad. Las celebridades debieron escoger una pareja y así enfrentarse para elegir su grupo.

Mientras tanto, Violeta iba comentado todas las preparaciones y señalando a quién le gustaría tener en su equipo. Con el paso de la prueba, a su grupo se fue uniendo Carolina Sabino y Julian, luego Rene y David, Yepes y Ricardo, Luly y Patricia, por último Katerine. En el equipo azul se encuentra Raúl y Pichingo, Valentina Taguado y Valeria, luego se unió Nicolás y Jorge, Michelle y Andrea, finalmente Alejandra.

No obstante, la múltiple participación de Violeta con sus comentarios, no ha sido del agrado de todos los televidentes, esto desde inicios del programa. Con la salida voluntaria de Yesenia Valencia, llamó la atención por su respuesta hacia la participante. Lo mismo sucedió anoche con la reacción de Valentina Taguado ante su delantal negro, pues afirmó que no lo tomaba con seriedad.

¿Quién es Violeta Bergonzi?

Violeta Bergonzi Gómez es una presentadora colombo‑francesa que nació en París y se radicó desde niña en Popayán. Periodista y modelo que en 2019 llegó al matutino Buen día Colombia del Canal RCN, donde dejó un sello alegre, empático y cercano durante casi cuatro años.

En noviembre de 2024, Bergonzi se despidió del programa entre lágrimas, explicando que su decisión de renunciar, la cual estuvo motivada por su deseo de estar más tiempo con sus dos hijos pequeños, Alicia y Hernando.