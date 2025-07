Mujeres de Alpha de ‘El Desafío del Siglo’ confesaron tener ‘mamitis’ a tan solo una semana del inicio del reality

Tras el fin de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’, ganada por ‘Vicente Fernández’; Caracol Televisión le dio rienda suelta a la temporada XXI de uno de los realities más queridos por su audiencia ‘El Desafío’, formato que en esta entrega se está caracterizando por hacer un fuerte énfasis en la parte convivencial de sus participantes, y justamente una escena protagonizada por dos de ellas generó una gran conversación en la audiencia, debido a que no ha pasado ni una semana del programa y varios y varias ya están extrañando a sus ‘mamitas’.

PUBLICIDAD

Tras el fin de la emisión de las 7:00 p.m de Noticias Caracol de este lunes 7 de julio, se dio inicio a un nuevo capítulo de ‘El Desafío del Siglo’, la cual empezó con varias emotivas escenas de quienes están en la ‘Ciudad de las Cajas’, mismos que se enfocaron en hablar de sus familias y de las luchas que han enfrentado para poder estar en donde están.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢>>> Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ confesó que fue amante por tres años, “me permití una relación”

Dentro de las historias que más conmovieron a los televidentes destacó las de dos integrantes de Alpha, Cami y Sathya, quienes no pudieron ocultar sus lágrimas al hablar de las mujeres que les dieron la vida. Dentro de su conversación Sathya decidió confesarle a Cami que a sus 22 años, considera que el estar lejos de su madre y no tener su soporte la ha hecho pensar en desistir al momento de las pruebas; por lo que Cami, que le lleva 6 años por delante, decidió llenarla de moral y decirle que puede contar con ella para lo que necesita, además de que le aconsejó no mostrar esta debilidad a los otros participantes.

¿Quiénes son los participantes de El Desafío del Siglo?

A la fecha que se escribe este artículo los competidores de este formato no se han enfrentado a ningun Desafío de Sentencia ni de Eliminación, por lo que el listado de concursantes sigue intacto y está conformado por: