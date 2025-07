Diego Guauque publicó conmovedor video nuevamente por culpa del cáncer

El programa ‘Séptimo Día’ mantiene dentro de su nómina de periodistas e investigadores a Diego Guauque, quien atravesó por una dura batalla contra el cáncer, pero logró ganarle y pudo retomar su vida. Sin embargo, se ha convertido en un vocero de todos aquellos que se enfrentan al cáncer y a través de sus redes sociales les da visibilidad. Ahora, publicó un conmovedor video en el que habla afectado nuevamente por esta enfermedad.

Aunque Guauque está afectado, no es por su experiencia directa, sino por la noticia que le dieron en la tarde de este lunes,7 de julio, en la que el cáncer se le llevó a una persona que había apoyado durante el proceso.

Diego Guaque se vio afectado nuevamente por cuenta del cáncer

“Me entregaron una noticia que me dejó bastante helado y acongojado”, dice en la primera parte del video que publicó el periodista investigador a través de su cuenta personal en Instagram.

Luego relató que se trata de la historia de Freddy Botero, a quien presentó en el programa y con quien estrechó lazos por atravesar el mismo camino en la lucha contra el cáncer en el estómago.

“Ya saben para dónde voy... luchando contra un cáncer de estómago y murió. Freddy murió hace poquito y de verdad sí me deja muy triste esta noticia”, dijo Guauque.

Visiblemente afectado y con el nudo en la garganta, le agradeció a la esposa de Freddy, a Andrea, quien le confirmó lo que sucedió.

“Pienso mucho en ella, en sus dos niñas, son chiquitas de 8 y 11 años, que vieron como su papá comenzó a deteriorarse poco a poco. Le pregunté mucho a Andrea de cómo estaban las niñas y dicen que todos empezaron a entender que no había marcha atrás”, relató.

Guauque aseguró que decidió hacer el video porque Andrea le dijo que le contara a la gente lo que están viviendo ellos, “al final lo soltaron, para que él pudiera morir. Murió en su casa. El siempre me decía, ‘desde que a mí no me dé dolor, yo peleo’; y los dolores que sufrió la última semana fueron bastante duros”.