¿Cuánto sabes sobre Barbra Streisand?

Barbra Streisand es una cantante, actriz, productora y directora de cine estadounidense, y es considerada una de las mujeres más importantes y exitosas del mundo del espectáculo. Nacida en Nueva York en 1942, Streisand siempre soñó con ser actriz.

Comenzó cantando en clubes nocturnos y su poderío vocal llamó la atención de productores y directores de casting, debutando en Broadway en 1962. Un año después grabó sus primeros dos álbumes de estudio, y al poco tiempo debutó también como actriz de televisión y de cine.

Es una de las últimas estrellas supervivientes de la Época de Oro de Hollywood.

Pon a prueba tus conocimientos acerca de Barbra Streisand con este quiz.

Barbra Streisand. A lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en la música, el teatro y el cine la han convertido en un ícono de la cultura estadounidense. Foto: Instagram de Barbra Streisand.

1. ¿En qué distrito de Nueva York nació Barbra Streisand?

a) Manhattan

b) Brooklyn

c) Queens

2. Su primer álbum de estudio, lanzado en 1963, fue:

a) People

b) My Name is Barbra

c) The Barbra Streisand Album

3. Obtuvo su primer Óscar, como Mejor Actriz, en 1968, por su actuación en esta película:

a) A Star is Born

b) Funny Girl

c) The Way We Were

4. Canción de la banda sonora (soundtrack) de la película ‘A Star is Born’ por la cual ganó un segundo Óscar (Mejor Canción Original):

a) Evergreen

b) A Star is Born

c) Lost Inside of You

5. ¿En qué año grabó la canción Memory, de Andrew Lloyd Weber, una de sus interpretaciones más famosas?

a) 1980

b) 1981

c) 1982

6. Debutó como directora en 1983 con esta película, que es la primera película de la historia producida, dirigida, escrita e interpretada por una mujer:

a) Yentl

b) All Night Long

c) Nuts

7. En 1991 volvió a la dirección con esta película:

a) The Mirror has Two Faces

b) The Main Event

c) The Prince of Tides

8. En 1981 ganó, junto al cantautor Barry Gibb, de los Bee Gees, un premio Grammy a la mejor actuación de un dueto o grupo pop por esta canción:

a) Woman in Love

b) What Kind of Fool

c) Guilty

9. Nombre de su único hijo:

a) James

b) Jason

c) Jonathan

10. ¿Cuántos premios Grammy ha ganado a lo largo de su carrera?

a) 6

b) 8

c) 10

11. Marca de moda que en el año 2020 estampó retratos de Barbra Streisand realizados en los años 70 por Richard Bernstein:

a) Coach

b) Gucci

c) Louis Vuitton

12. Nombre del álbum de estudio que lanzó en junio de 2025:

a) The Secret of Life: Partners – Volume 1

b) The Secret of Life: Partners – Volume 2

c) The Secret of Life: Partners

RESPUESTAS

1 a / 2 c / 3 b / 4 a / 5 b / 6 a / 7 c / 8 c / 9 b / 10 c / 11 a / 12 b

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Has escuchado hablar de esta estrella?

5-8 Intermedio: Nada mal, sobre todo porque su carrera es muy extensa.

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! Es un hecho que en verdad admiras a Barbra Streisand.