Recordado actor colombiano pasó de las pantallas a ser conductor en Estados Unidos tras migrar del país

Andrés Felipe Martínez, nacido en Cali, es un actor y guionista colombiano con más de cuatro décadas de trayectoria. Formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hizo parte de una larga lista de telenovelas icónicas como: Las aguas mansas, Pedro, el escamoso, Pasión de gavilanes, donde interpretó al memorable Malcolm Ríos, La Pola, Rosario Tijeras, Enfermeras, Victorinos y series como Narcos de Netflix.

PUBLICIDAD

Tras un exitoso recorrido en Colombia, Andrés Felipe sorprendió a sus seguidores al emigrar a Estados Unidos por una crisis financiera en época de pandemia y en el 2021. En Miami, vendió sus pertenencias, obtuvo permiso de trabajo y una visa de talento, y comenzó realizando labores de limpieza doméstica antes de trabajar en logística y mensajería.

Este cambio radical implicó momentos difíciles como dormir en el suelo y jornadas extenuantes, pero lo realizó con el objetivo de brindar una mejor vida a sus tres hijos. Andrés, narrado en ocasiones anteriores que no ha sido nada fácil su decisión y a veces cuando va de regreso a su casa, se pregunta qué hace allí.

¿En qué trabaja actualmente Andrés Martínez?

En charla con ‘Lo Sé Todo’, Martínez actualizó a muchos de lo que es su vida, reconociendo que a pesar de que no ha sido fácil este radical cambio, hoy se encuentra mucho mejor y con más estabilidad.

A sus 63 años, se dedico a conducir rutas para llevar gente al aeropuerto, esto hace dos años, pero también hace domicilios de comida. El actor sigue enviando dinero a su familia en Colombia y no descarta regresar a la actuación, pues continúa haciendo teatro desde allá, pero si confiesa que lo que más extraña es poder compartir con sus tres hijos.

Martínez confesó que ha dado con gente conocida del entretenimiento en Colombia, que suelen reconocerlo y que “Me miran con pesar, como ay pobrecito, pero no, yo lo hago feliz. No me da en el ego, estoy dandole de comer a mis hijos”