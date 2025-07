“Siento demasiado dolor”, Elizabeth Loaiza tras compartir el fallecimiento de su padre

Elizabeth Loaiza es una figura destacada en Colombia como modelo, empresaria, exreina de belleza y piloto certificada. Ganadora de Miss Mundo Colombia 2006, representó al país en Miss Mundo ese mismo año, y desde entonces ha sido portada de revistas como SoHo, Playboy México y TV y Novelas.

PUBLICIDAD

Ya son 2,8 millones de seguidores los que acumula Loaiza en su cuenta de Instagram, plataforma en la que informó que su padre, Javier Loaiza, había fallecido en la Clínica Desa de Cali, por un hematoma en su cabeza. Momentos antes, el especialista le había dado un crudo diagnóstico a la caleña:

“Es un hematoma en la cabeza muy grande que le está comprometiendo el cerebro; no tiene muerte cerebral, pero en cualquier momento, el cerebro se le va a morir y cuando el cerebro se le muera se le va a morir el corazón”, fueron del especialista. Adicionalmente, comentó que el procedimiento para con el que podrían salvar a su papá podría llegar a valer unos $200 millones de pesos.

El padre de Elizabeth, Javier Loaiza Betancourt, partió del mundo terrenal en la noche del lunes 30 de junio, por lo que la modelo compartió la triste noticia por medio de Instagram. En su mensaje de despedida, la modelo recordó grandes momentos junto a su padre, como cuando la acompañó a Miss Mundo Colombia en Polonia, le planchó la ropa para el reinado, le regaló su primer carro a los 13 años y estuvo presente en el nacimiento de su hija Sofía.

“Fuiste un papá muy presente, un papá incondicional que diste siempre lo mejor de ti. Todo el mundo merece y debería tener un papá como tú. Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón (...)” expresó la modelo con todo un carrete de fotos junto a su padre fallecido.