Polémica de Eva Rey con Emilio tapia: internautas indignados por preguntarle por su vida sexual en la cárcel

La polémica entre Eva Rey y Emilio Tapia surgió a raíz de una entrevista que la periodista le realizó al contratista, conocido por su implicación en graves escándalos de corrupción en Colombia, como el “Carrusel de la Contratación” y el caso “Centros Poblados”.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Imagine Dragons regresa a Bogotá este 17 de octubre, conozca todos los detalles

Eva Rey genera polémica por preguntas íntimas a Emilio Tapia

Lo que generó indignación masiva en redes sociales y medios de comunicación fue una serie de preguntas que Eva Rey le hizo a Emilio Tapia y a su esposa, Saray Robayo (quien es representante a la Cámara), sobre la vida sexual de la pareja en la cárcel. Fragmentos de la entrevista mostraron a Rey preguntando detalles íntimos, lo que fue percibido como una trivialización de la gravedad de los delitos de corrupción de Tapia y una falta de respeto hacia la ciudadanía, que ha sido directamente afectada por los actos de corrupción en los que él ha estado involucrado.

También puedes leer: Marbelle recibió especial regalo que casi termina en lágrimas; le acertaron en lo que más quiere

Luego de la polémica, la periodista decidió eliminar la entrevista publicada, mencionando: “Ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos y no va a publicarse. La verdad que la entrevista la hice con todo el sentido de interés periodístico, pero la verdad entiendo y veo que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada y que he herido susceptibilidades”, lo mencionó en un video publicado en redes sociales.

Después de esto, los internautas en redes sociales llegaron a publicar memes y comentarios sobre las preguntas íntimas que le hizo la periodista española a Emilio mientras este estaba en prisión como: “Que verguenza que una periodista tenga que preguntar sobre la vida íntima de un corrupto”, ”A Eva después de preguntarle sobre la vida sexual de Emilio, no va a querer hacer nada más". Así como incontables memes al respecto.