Comic Con está listo para un nueva edición con una buena dósis geek

Corferias se prepara para la celebración de un año más de la Comic Con Colombia, el evento geek más importante del país, que durante cuatro días reunirá a todas las aficiones que conforman el maravilloso universo pop, la industria cultural y del entretenimiento. Este año se celebrará la décimo sexta versión en Bogotá. El evento organizado por Corferias y Planet Comics, espera para este 2025, superar los más de 40.000 visitantes, los cuales tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia muestra comercial a cargo de 200 expositores, que llenarán los pabellones del Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez, del recinto ferial capitalino, con una exposición de figuras de colección, juguetes, accesorios y ropa, narrativa gráfica, entre mangas, cómics, literatura fantástica y demás artículos de merchandising.

PUBLICIDAD

La agenda académica tendrá una programación de más de 175 actividades, desplegadas en diferentes salones especializados, donde se desarrollan charlas, conferencias, talleres, workshops, exposiciones de los artistas y expertos invitados. Estos serán escenarios idóneos donde se encontrarán los fanáticos para compartir en debates sobre películas, series de televisión, cómics y literatura fantástica, así como análisis de tendencias actuales y futuras en la cultura pop.

Comic Con Colombia ofrecerá diversas actividades experienciales, para que los asistentes disfruten de espacios acondicionados para que participen en activaciones de marcas, lanzamientos de productos y proyecciones de adelantos cinematográficos.

Entre las novedades para este año, el evento contará con una Arena Gaming, escenario que tendrá su primera aparición en el evento, ofreciendo a los asistentes un espacio dedicado a los videojuegos y deportes electrónicos. Esta área albergará torneos de videojuegos populares, brindando a los gamers la oportunidad de competir y demostrar sus habilidades.

Para esta edición, el evento contará con la presencia de ocho invitados internacionales, procedentes de Venezuela, Estados Unidos, México, Italia, Japón y China. Todos ellos compartirán con el público asistente en el panel exclusivo en el mainstage de la Comic Con Colombia. Además, tendrán la oportunidad de conocerlos en persona en las sesiones de firma de autógrafos y fotografías.

Invitados con alta dosis de Geek

Los invitados son reconocidos actores de Hollywood de cine y TV. Uno de ellos es Drake Bell de Drake & Josh, el programa que marcó a una generación a inicios de los 2000. Por otra parte, Christopher Mintz-Passe quien interpretó a McLovin en Superbad y Red Mist en Kick-Ass. Finalmente, Taz Skylar, actor y guionista hispano-británico, que alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Sanji en el live-action de One Piece producida por Netflix, papel que lo ha puesto en el mapa actoral a nivel global.

PUBLICIDAD

Además, estarán actores de doblaje destacados por su participación en recordadas series animadas y animes como Luis Carreño quien llegó a ser la voz de Bob Esponja, Catdog y Max Steel; Eduardo Garza, quien le dio voz a Ichigo Kurosaki en Bleach, Gaara en Naruto y Krilin en Dragon Ball Z y finalmente, Gerardo Reyero quien ha sido la voz de Freezer, Gai sensei en Naruto, Hellboy, Tuxedo Mask en Sailor Moon, Han Solo en Star Wars.

Desde Japón llegará la cantautora Mika Kobayashi, es la voz de algunas canciones de anime, como Attack on Titan , Kill la Kill , Blue Exorcist , Seraph of the End y Mobile Suit Gundam Unicorn.

De igual manera, y como una de las novedades del evento para este año, estarán presentes cosplayers profesionales reconocidos en el ámbito de la representación artísticas de personajes, Yaya Han, leyenda e icono del cosplay internacional con más de 25 años de experiencia y Taryn Cosplay, artista, influencer y cosplayer que colaborar oficialmente con gigantes del anime y los videojuegos como Crunchyroll, Bandai Namco y HoYoverse.

Los amantes del cosplay, también contarán en esta ocasión con la ya tradicional Copa Cosplay, donde participarán los más destacados intereses con sus caracterizaciones especiales, así como la Boda Cosplay, un espacio dedicado para exaltar el amor geek.

Finalmente, otro de los espacios especiales del evento, será Artist Alley, una sección destacada, donde 80 participantes, entre: ilustradores, dibujantes, escultores, caricaturistas, escritores y otros artistas presentarán sus obras directamente al público. Este espacio ofrece una oportunidad única para que los asistentes descubran y adquieran arte original, interactúen con los creadores y conozcan más sobre el proceso creativo detrás de sus trabajos.

Es hora de hablar de cine

Se estarán dando diferentes charlas con la siguiente programación:

● 27 de junio | 12:31 PM - 1:04 PM / Star Wars en medios escritos con Wilfredcom. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 27 de junio | 1:40 PM - 2:14 PM / El legado galáctico: ¿Cómo Star Wars transformó el cine? con David Martínez Art y m.alejandra.osorio. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 27 de junio | 4:35 PM - 5:09 PM / Harry Potter: Patronus, su significado con Nana - Tavo. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 28 de junio | 12:30 PM - 1:04 PM / La historia detrás de la historia: Star Wars con Darth Punk. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 28 de junio | 1:40 PM - 2:14 PM / Ghostbusters: 41 años de legado con Mamarrachista Profesional - Steve Steel. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 28 de junio | 4:01 PM - 4:34 PM / El Padrino: Crimen, familia y poder con Mundo Coleccionista - andrewb.photo. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 28 de junio | 6:56 PM - 7:30 PM / Star Wars: una cronología canónica con Wilfredo Pachón. Lugar: Salón 2 Spartan.

● 29 junio | 4:35 PM - 5:09 PM / Akira Toriyama: Obra y legado. Con Dragon Ball Z Colombia y Juan Orphan. Lugar: Salón 1 Gotham

● 29 junio | 6:55 PM - 7:30 PM / Akira Toriyama 1 año de su partida - última creación Dragon Ball Daima. Con Klein Cosplayer. Lugar: Salón 1 Gotham