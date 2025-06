César Escola de ‘Yo Me Llamo’ quedó flechado con amoroso piropo de ‘Paquita la del barrio’

Yo Me Llamo

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ ya pasó la barrera de los 110 capítulos y en la noche de este martes 24 de junio el escenario del Templo de la Imitación vivió varias emociones, dentro de ellas un cambio en la manera de interpretar de ‘Paquita la del Barrio’, concursante que aprovechó para coquetearle a César Escola.

Esta participante que se ha encargado de hacerle honor a la vida de la mexicana, se ha caracterizado por mostrar el impetú y la interpretación de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ que falleció el pasado 17 de febrero; pero en esta emisión mostró un aspecto no tan continuo de su personaje.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio y Rey Ruíz (Caracol TV)

‘Vámonos’ del álbum ‘No me amenaces’ fue el tema elegido por esta doble para sorprender a Aurelio, César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales, canción que le ponía un reto enorme, ya que le hizo tomar un tono más amoroso; y efectivamente cautivó a los calificadores.

“Muy bonito, es una de las pocas canciones en la que no nos tiras. Te quedó muy bonita y muy afinada. Me gustó mucho tu collar de esmeralda. Lució otra ‘Paquita’ por lo menos en el semblante”, fue la retroalimentación de Rey, quien le dio paso a Escola para que siguiera tirándole flores a la concursante.

“Interpretaste esta canción con un amor increíble, mostraste ese torrente de voz que tienes y una afinación preciosa”, expresó Escola, quien inesperadamente recibió tremendo piropo de ‘Paquita’

“Estaba muy asustada porque las canciones de amor no me fluyen mucho, debe ser porque estaba viendo de frente el maestro Escola”, manifestó la doble.