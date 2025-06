Daniela Ospina dio la razón de la ausencia de su hija Salomé Rodríguez en las redes sociales

Salomé Rodríguez es el fruto del amor entre los reconocidos deportistas colombianos, James Rodríguez y Daniela Ospina ,que desde su nacimiento, ha tenido la mirada del ojo público en ella y sus padres han procurado mantenerla alejada de los reflectores en la medida de lo posible, teniendo el control de sus redes sociales y de su exposición mediática.

A pesar de ser una niña, Salomé ha demostrado tener un gran carisma y talento, especialmente para el baile y el voleibol, siguiendo los pasos de su madre, con quien reside en Miami. Si bien sus padres se separaron hace bastante tiempo, Salomé disfruta de una relación cercana con sus padres y ambas familias, incluso compartiendo su pasión por el fútbol colombiano.

Frecuentemente, Daniela abre espacios para interactuar con sus seguidores por medio de Instagram, esta vez preguntaron por la ausencia de Salomé en redes, pues desde inicios de año no postea nada en sus redes personales. A lo que Daniela contestó:

“Salo esta supe bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio, uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos... y entiendo que es una red libre de opinar. Pero que pereza leer lo que no es, por eso ya mejor lo vivimos privado.” Esto indica el compromiso que tienen ambos deportistas por cuidar a su hija y su entorno, el post más reciente que tienen de ella, es de su cumpleaños número 12 hace unas semanas.

¿Quién es la pareja actual de Daniela Ospina?

Tras terminar su fallido matrimonio con el futbolista James Rodríguez, padre de su hija Salomé, la hermana de David Ospina decidió darle una nueva oportunidad a su corazón con Coronel, a quien considera su media naranja, mismo que le dio la felicidad de convertirse en madre nuevamente, ya que juntos trajeron al mundo a su amado Lorenzo.

Daniela residen en Miami junto a la nueva familia que conformó con Gabriel Coronel y por supuesto con Salomé, que suele viajar constantemente para visitar y pasar tiempo de calidad con su padre.