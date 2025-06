La primera pelea de ‘MasterChef’ estuvo a cargo de Patricia Grisales y René Higuita

La décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia comenzó con todo. En su segundo capítulo, los fogones no solo calentaron los ingredientes, sino también los ánimos entre dos de sus figuras más comentadas: Patricia Grisales y René Higuita. El motivo, una inesperada combinación de fríjoles con pasta que encendió la primera discusión de la edición.

René Higuita y Patricia Grisales y su primer desacuerdo en ‘MasterChef’

Durante el reto del día, los famosos debían preparar un plato que representara sus raíces. René Higuita, recordado por sus hazañas en la cancha, optó por una propuesta que incluía fríjoles, chocozuela y espagueti. Una combinación que, según él, fue avalada por uno de los jurados antes de que Claudia Bahamón llegara al set: “Jorge lo vio muy bien, pero no había llegado Claudia. Ella no estaba, pero Jorge sí. Entonces, cuando yo le dije: hágale, que ahí está... Por eso yo dije: ‘me la juego’”, comentó.

Sin embargo, Patricia Grisales no tardó en expresar su desacuerdo con la elección del exfutbolista. En el Lounge, ambos cruzaron palabras en un ambiente tenso pero respetuoso. “Yo no vi que te dijo eso. Los fríjoles son paisas, los fríjoles con chocozuela. Yo jamás he visto los fríjoles con espagueti. Ya sabes, la próxima para cuando a ti te toque solito”, lanzó la actriz, dejando claro su punto de vista.

Aunque el tono no llegó a ser grosero, sí fue evidente que quedaron diferencias marcadas. Fue un cruce directo, sin filtros, en el que ambos defendieron su perspectiva con determinación. Lo que parecía un simple intercambio de opiniones culinarias se transformó en el primer gran momento de tensión del reality, despertando intensas reacciones entre los seguidores del programa en redes sociales.

Las opiniones de los internautas en redes sociales como ‘X’ giraron entorno a: “A todos los amo a todos principalmente Higuita con su pasta me estaba haciendo reír hasta que llega @CLAUDIABAHAMON y le da concejo de por sí, muy sabio", y en cierto modo, dándole la razón a Patricia por haber sugerido quitar la pasta del plato.