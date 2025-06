El viaje emocional de Natalia, Natalia con su primer álbum ‘A Mala Hora’

La vida de Natalia Afanador estuvo marcada por la música desde sus primeros años, convencida de que su destino residía entre acordes y letras. En diálogo con Publimetro, la artista resaltó la trascendencia de su paso por ‘Ventino’, la agrupación que fue su “primera casa” durante más de cinco años. Allí, Natalia no solo forjó su talento musical, sino que también encontró la confianza necesaria para, tiempo después, emprender su camino como solista.

Los últimos años han representado una travesía de profundo aprendizaje y autoexploración que hoy se materializa en ‘A Mala Hora’, su álbum debut. Con este trabajo, Natalia no solo cautiva a sus oyentes con su voz, sino que también expone su vulnerabilidad y su capacidad de narrar las complejas etapas de una ruptura amorosa, demostrando un ingenioso dominio lírico.

Tras más de ocho años en la industria, ¿Cómo describirías tu evolución en este camino musical?

La verdad, ha sido un proceso muy lindo, creo que también mis nueve años con ‘Ventino’, mis nueve años en esta industria y con esta carrera me han enseñado muchísimo, y sin duda son lo que me ha formado para el día de hoy, para hoy poder ser Natalia Natalia, para hoy haber podido tomar todas las decisiones que tomé y haber creado este disco.

Aunque han sido etapas muy bonitas, también han sido etapas dolorosas de seguir en la música, de intentar, de buscar, de hacer. Me encantaría poder sentarme un día a hablar con la Natalia de hace diez años y ver en todo lo que me he transformado. Nosotras como ‘Ventino’ empezamos siendo muy niñas, yo tenía 18, 19 años y creo que es un momento de la vida en donde uno todavía no tiene muchas cosas claras, sobre todo de uno mismo y los nueve años con ‘Ventino’ no solamente me formaron como artista, sino también me fueron formando como persona y me ayudaron a ver quién realmente era yo y quién realmente quería ser yo también en la música.

¿De qué manera una experiencia tan personal como una ruptura se convirtió en la base de tu debut discográfico?

‘A mala hora’ es un álbum que escribí por una ruptura amorosa, es un álbum que te explica un poco que no hay una buena hora para cuando uno está entusado, porque por más de que me estuviera lanzando como solista, sí sentía que tenía una responsabilidad, pues es lo primero que le voy a mostrar al mundo como Natalia Natalia, esta es como mi carta de presentación, y no quiero que no tenga un porqué ni un para qué.

Justo la vida me dio una ruptura, con la que pude desarrollar ‘A mala hora’, pero lo lindo de este álbum es que sí, pues relato una historia literal, relato cada momento de mi tusa, pero también ‘A mala hora’ es un juego de palabras, en donde es ‘A mala hora’, o ‘Ama la hora’, porque al final si uno sana de la manera correcta, si uno vive la tusa de la manera correcta. Entonces aprendes a amar esas horas porque algo te enseñaron, algo aprendiste de cada mala hora que tuviste, y hoy en día las ves y pues ya no son tan malas, sino que las amas un poco.

Pues las canciones AM mezclan melodías alegres y melancólicas, como los recuerdos que aún duelen, pero se miran con ternura. Pero, también están las canciones PM profundizan en una tristeza más oscura e introspectiva.

En este álbum exploras los matices de una ruptura, ¿cómo surgió la idea de incluir a Juliana y qué crees que su participación añade a la narrativa?

Juli y yo somos muy amigas hace mucho tiempo, pues amigas además de la industria, y si hay algo que siempre hemos tenido nosotras, hacia nosotras, es mucha admiración. En el proceso de escribir este álbum, un día tuvimos una conversación en donde estábamos hablando justo de una ruptura que habíamos tenido las dos y como nos había puesto en un lugar que no nos gustaba, y dijimos, que loco que ya no estamos ahí, como que ya las dos estamos en un lugar tan distinto, y fue ahí que nace ‘Ya no siento frío’.

Además, es una canción muy especial, porque esto no lo he dicho nunca, pero ‘Ya no siento frío’, le dio un poco el sonido que yo quería hacer en mi álbum, porque fue de las primeras que se escribió, que existió, a pesar de que es la última en el álbum, entonces es cuando ya estás al otro lado de la tusa y ya no sientes frío, cuando empezamos a escribir esta canción, con mis productores y con Juli, el sonido que le dimos a esta canción, para mí fue como, wow, esto suena a Natalia en Natalia, o sea, este es el sonido que quiero para mí.

¿Qué tan catártico fue el proceso de crear ‘A mala hora’ para ti?

Fue sin duda, una catarsis, también ha sido muy lindo, porque es un álbum muy personal, porque uno como artista siempre dice todo es muy personal, pero esto realmente fue mi terapia y el lanzar mi álbum era, por ejemplo, lanzar canciones en donde exponía cosas de mi vida muy personales. R.E.D., que es la canción con la que lanzamos este álbum, no es solamente República Dominicana, y tiene la nota de voz de mi novio, sino que también es relación a distancia, porque habla de eso, y es literalmente hablarle al mundo de por qué tuve esta tusa, de cómo empieza esta historia, de qué fue lo que pasó para que se desarrollara todo esto. Entonces, claramente yo estaba con muchas emociones antes de que saliera este álbum, tenía muchas ganas de que lo vieran completo, porque creo que cuando uno hace un álbum completito, uno sí tiene muchas ganas de que lo entiendan completo, de que lo escuchen completo, tal y como es.

Si bien, Natalia, Natalia sigue más que enfocada en este primer álbum al que le dio lo mejor de sí, no ha dejado de componer y de contar con nuevas inspiraciones que le dirán vida en algunos meses a una nueva muestra artística con la que esperaba seguir cautivando a sus fans: “Me di la oportunidad de empezar a escribir lo que me fluía, o sea, lo que estuviera sintiendo en ese momento, y sin darme cuenta, creo que empecé un concepto que tampoco esperaba”.