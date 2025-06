Romper moldes, romper guitarras: el manifiesto rockero de Marilina Bertoldi

A las páginas de Publimetro llegó una estrella del rock argentino, se trata de Marilina Bertoldi, cantante compositora y guitarrista reconocida por su estilo provocador, su sonido innovador y su fuerte presencia en la escena del rock alternativo latinoamericano. Nacida en Santa Fe, comenzó su carrera como vocalista de la banda Connor Questa antes de lanzarse como solista, consolidando un lenguaje propio que mezcla rock, pop y electrónica con letras cargadas de crítica social, feminismo e introspección.

PUBLICIDAD

Su trabajo de más de 10 años la llevó a ser Ganadora del Premio Gardel de Oro en 2019, siendo la segunda mujer en la historia en obtenerlo, la primera, fue había sido Mercedes Sosa en el año 2000. Marilina sin duda es una voz disruptiva y poderosa dentro de la música argentina, que ha ido rompiendo moldes tanto a nivel sonoro como conceptual. Su disco más reciente, 'Para quién trabajas Vol.1′ viene cargado de mensajes poderosos que hacen una crítica a diferentes aspectos sociales de su país, los cuales logran permear a varios a gran parte de latinoamérica.

El proyecto discográfico cuenta con diez canciones en las que Marilina se encuentra en los roles de compositora, instrumentista, intérprete y productora. Pero entre los títulos más llamativos está la canción ‘MONSTRUOS’ que evoca el dolor generado por la creciente cifra de lesbinicidios en Argentina, seguida de ‘GORDO’ que con su letra y su video musical, refleja un pueblo asfixiado y paralizado, que se exhorta a reaccionar. De hecho, en el videoclip vemos a la artista como una popstar hegemónica que, durante el fin del mundo, mientras caen bombas sobre un estudio de televisión, continúa con el show sin hablar de nada de lo que está pasando. Marlina describió este single como el más desafiante de componer y producir: “Fue la canción que más tiempo me tomó, y donde tuve que tomar decisiones muy claras. De hecho, fue una de las primeras en aparecer y terminó definiendo el sonido del disco entero” señaló.

Por esa misma línea, le preguntamos si ¿hubo alguna referencia musical específica de los años 80 que la inspirara particularmente para el álbum? A lo que Marlinina nos respondió “Totalmente. Yo creo que, al tocar ciertas temáticas que se repiten bastante en la historia argentina y que también compartimos con otros países de Latinoamérica, me pareció muy interesante hablarle a la gente en un idioma sonoro que ya forma parte de nuestro ADN.

Por ejemplo, Clics Modernos de Charly García fue un disco clave para mí. Habló de temas muy delicados en una época complicada, pero lo hizo desde lo popular, desde un sonido que llegaba. Al referenciarlo, sentí que generaba como un déjà vu... como que no tenía que explicar demasiado. Además de Charly, también está Spinetta, puntualmente la canción Kamafeo, que me voló la cabeza cuando la escuché y toda esa movida nacional de los 80 que fue muy irreverente.”

Para Marilina Bertoldi ¿el rock sigue siendo un vehículo válido para decir cosas incómodas? ¿O cree que hay que romper con esa estructura y hacerlo desde otros lugares?“Sí, el rock todavía es ese medio que permite decir cosas incómodas. Pero hoy, con las redes sociales, cada artista puede llegar al público directamente, sin pasar por un medio tradicional. Para mí, ser un artista de rock no depende del sonido, sino del mensaje. De qué decís, desde dónde lo decís y de qué lado estás parado. Hay artistas de pop que me parecen súper rockeros, aunque sus letras no digan explícitamente cosas políticas. Su posicionamiento es tan disruptivo que molesta, y eso me encanta.”

En toda descripción que hay sobre Marilina se encuentra que “rompe los moldes” de lo establecido y de lo que no incomoda en la música, pero ¿cómo influye su identidad y su filosofía personal en las decisiones artísticas que tomá, tanto a nivel musical como en los mensajes que da a su público? “Creo que es loco, porque muchas de las cosas que se ven como polémicas en mí son, en realidad, completamente naturales. Es simplemente dar un paso al frente y decir: “Esto soy”. Nunca sentí que tenía que fingir algo.

PUBLICIDAD

También usé a mi favor ciertas cosas que entiendo que molestan por el hecho de ser mujer. A veces pensás: “Esto no lo puedo hacer porque soy mujer”, y justamente por eso lo hago. Uso esa molestia que genera en algunos, no en mi contra, sino a mi favor. No me voy a dejar oprimir. Al contrario, voy a molestar a la gente que necesita ser molestada, porque no me interesa caerle bien a todo el mundo.

Por ejemplo, en el Luna Park, que es un lugar mítico en Argentina, hice un show muy grande y rompí una guitarra eléctrica contra el piso. Sabía que iba a generar comentarios tipo “ella no puede hacer eso”, aunque no lo digan de forma directa. Lo hice igual, y generó exactamente el efecto que buscaba. Me parece que a veces hay que tomar esas cosas con humor y pensar: “¿Es grave lo que estoy por hacer? No. Bueno, lo hago. Que te moleste”.

¿Siente que como artista tiene una responsabilidad particular de abordar temas sociales o políticos en su música, especialmente en el contexto argentino actual? “A mí siempre me salió ser muy autorreferencial, pero ahora la situación del país me atraviesa demasiado. Cada disco que hice reflejaba una etapa de mi vida, y este momento está completamente marcado por el contexto social y político. No hablar de eso sería romper mi manera de contar lo que vivo, así que decidí seguir haciéndolo. Entendí que ya no iba a hablar solo de mí, sino de lo que siento y vivo en este contexto tan particular.”

Para todos aquellos que aún no tienen en su radar a Marilina, ella misma nos dio la guía para empezar a escucharla: “Creo que mi disco actual, es el más amable y amoroso para empezar a escucharme. Una buena puerta de entrada podría ser la canción “Autoestima”. Mientras que también describió su música como un chiste: “Cuando alguien te dice: “Bueno, no te enojes, es un chiste”. Ese comentario medio molesto que no viene a darte una piña, pero que te incomoda. Me parece que eso me representa mucho en este momento.”