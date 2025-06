Así podrá ver la transmisión de Rock al Parque desde la comodidad de su casa

en las pantallas de Canal Capital también, por eso los amantes del rock, presentes en la capital colombiana se darán cita en el Parque Simón Bolívar, al mismo tiempo quienes no puedan asistir al evento podrán conectarse a través de su pantalla de televisión, celular o cualquier dispositivo móvil, gracias a la transmisión en vivo del canal público, en su señal abierta y en sus canales de Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube.

PUBLICIDAD

Transmisión en vivo de Rock al Parque

Este 21, 22 y 23 de junio, a partir de las 2:00 p. m. Canal Capital transmitirá desde el Parque Simón Bolívar la presentación de las 56 agrupaciones invitadas, entre artistas nacionales, distritales e internacionales, que hacen parte del cartel de la edición 29 de Rock al Parque.

Los espectadores podrán seguir las presentaciones de las 20 bandas distritales, 9 nacionales, y 27 internacionales, que estarán a lo largo de los tres días en los distintos escenarios y en los intermedios conocer más de cerca a los artistas con las entrevistas a cargo de los conductores de esta transmisión oficial de Capital, Andrés Salazar y Danny Galvis.

“Estas entrevistas son más analíticas que de corte promocional y se enfocan en generar conversaciones que aportan a nuestros televidentes. Es hablar de la importancia de estar en Rock al Parque, de lo que está pasando con la industria musical en Latinoamérica y el mundo y cómo Colombia se ha convertido en el puente suramericano más importante para exportar música, entre otros puntos de conversación muy pertinentes. En nuestras transmisiones la gente descubre bandas, se entera de lo que está pasando y tiene un análisis del festival. Es ver, consumir y analizar en tiempo real”, explica Andrés.

Artistas Rock al Parque 2025

La lista de los artistas presentes en esta fiesta que combina diversidad e inclusión al contar con artistas emergentes y de trayectoria, de diversos géneros del rock, están los nacionales Grito (Medellín), que explora el post-hardcore; Tenebrarum (Medellín), con más de tres décadas de trayectoria en la escena del metal colombiano; Rain of Fire (Tuluá), Reencarnación (Medellín), Rex Marte (Cali) y Somer (Circasia, Quindío). Por Bogotá estarán Don Tetto, reconocida por su trabajo en el rock alternativo; La Derecha, formada en los años 90 y Polikarpa y sus Viciosas, grupo que desde 1994 ha desarrollado una propuesta de punk feminista.

Entre las agrupaciones internacionales llegan de España Bala, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Hermana Furia y Parabellum; de México Los de Abajo, Allison, Cemican, Descartes a Kant, Desierto Drive, El Gran Silencio; de Argentina Los Cafres, El mató a un policía motorizado, Silvestre y La Naranja y A.N.I.M.A.L.; de Estados Unidos Hirax y Madball; El Cuarteto de Nos (Uruguay), Belphegor (Austria), Black Pantera (Brasil), Carmen Sea (Francia), Los Rabanes (Panamá), The Monic (Brasil), Dismember (Suecia), Comeback Kid (Canadá), Mawiza (Chile) y Viniloversus (Venezuela).

La cuota distrital de este icónico evento y de referencia para los amantes de la música, la cultura y el rock en Bogotá, están Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta, Yo no la tengo.