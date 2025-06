‘Sin Vergüenzas’: un libro que traslada al papel los valiosos consejos que nacen de una buena charla entre amigos

“Somos historias repetidas en cuerpos diferentes”, bajo esta premisa, la manizalita Ana María Villalba define el resultado de su primer trabajo escrito, ‘Sin Vergüenza’, creación compuesta por 266 páginas a la que llegó tras su labor en redes sociales, espacio digital en el que es conocida como ‘Ana Listas’ y en el que le comparte a más de 440.000 perfiles en Instagram, sus listados a modo de post, con variabilidad temática, como el amor, la familia, los amigos, el estudio, los complejos de la edad, entre otros.

En entrevista para Publimetro Colombia, Villalba nos contó cómo trasladó al papel uno de los encuentros más gratificantes para cualquier persona, el de los amigos; esas conversaciones que están basadas en la experiencia y no se extienden en el respaldo académico, esas charlas que pueden estar acompañadas de un buen vino y por supuesto buena música; siendo la voz, la amistad y el consejo, una tríada de herramientas para sanar.

Antes de enfrentarse a la pluma y a sabiendas de los miedos que la acomplejaban al escribir un libro, Ana se mostró vulnerable frente al espejo, con el objetivo de reconocerse ella misma y dejando atrás las expectativas de su núcleo cercano y seguidores, siendo el ver nuestro reflejo uno de los primeros ejercicios que podrá encontrar en sus páginas que están bajo el sello de Penguin Random House.

“El no reconocernos en el espejo es absolutamente normal y completamente necesario, el caerse hace parte de la vida y el levantarse también, pero tú decides cómo te quieres levantar. Lo bueno de no reconocerse en el espejo, es tener la posibilidad de ver lo que somos y no lo que los demás quieren ver. La crisis es el momento perfecto para reinventarse y renacer; en la vida se puede morir y nacer mil veces; elegir quién queremos ser es el regalo más grande de los seres humanos”, expresó Villalba.

“Al dolor, el miedo, las inseguridades y las sombras hay que enfrentarlos con la mente y el corazón en alto. Tenemos que poner la verdad por delante porque al mostrarnos vulnerables primero nosotros seremos indestructibles. Yo misma inicié este libro mostrando que siento vergüenza y con ello volví al dolor mi amigo”, añadió.

Tras el reconocimiento propio, ‘Ana listas’ plantea en su ejemplar un nuevo panorama a vencer, el creer que somos los únicos que estamos pasando por una ‘tusa’, ya sea de amistad o amorosa; por alguna etapa de reinvención, oscuridad, olvido, o decepción de cualquier tipo; paso que al ser superado puede ir definiendo los caminos a seguir para encontrar esa luz que muchos también han perdido en algún momento.

“Todos en alguna medida hemos sentido que estamos solos en algo y creemos que nadie nos entiende, que somos a los únicos a los que nos pasa. En este tipo de libro más que encontrar un consejo o una respuesta, encontramos a una persona que sabe lo que sentimos y que ha estado en nuestros mismos lugares; como escritores, este es nuestro aporte a la humanidad, entregar parte de nuestra historia para abrazar procesos de caos y rupturas”, manifestó.

Al basarse en su propio existir, Villalba también muestra en su libro una serie de herramientas que le sirvieron para encontrar su guía y verdad ante la dificultad, dentro de ellas canciones como ‘Aunque no sea conmigo’ de Enrique Bunbury, ‘Alguien’ de Kanny García, ‘Mi soledad y yo’ de Alejandro Sanz, y ‘Sola con mi soledad’ de Marisela; canciones que considera pueden ser escuchadas en distintos entornos dentro de ellos el ejercicio físico, ese que la autora considera debe hacerse en procura de un beneficio propio y no una expectativa ajena.

“El ejercicio físico es una forma de mentalizar y catalizar el mental. A veces el mayor damnificado en las rupturas es el amor propio, situación que nos impide el no encontrar motivación, ya que sientes que se te destruyó la autoestima, y empezamos a hacer ejercicio por impresionar a las personas, a poner las expectativas de nuestras acciones en procura de la aprobación de los demás y eso no lo podemos hacer. Hay que hacer las cosas rico, para disfrutarlas, para transitar y sentir; el ejercicio y la escritura basados en nuestros sentires nos ayudan a desatar varios nudos mentales, para poder hacer circular la vida”, afirmó.

Ana María Villada no pretende dar una guía para solucionar problemas, busca mostrar la esencia de su vida, esa que, como su texto, tiene varias vergüenzas por las que muchos han pasado, pero que no tienen que sentenciar un comportamiento alejado de nuestro amor propio. Como plus, también nos presenta un capítulo dedicado a Shakira, artista que sirvió de inspiración para desarrollar una especie de trazado basado en sus canciones que narra cada una de las etapas de la ruptura amorosa.

“Hay un capítulo que está enfocado a una metáfora de cómo todos pasamos por la vida y por el amor como Shakira lo ha hecho en su trayectoria musical; entonces es como si Shakira fuera una maestría en el amor, de cómo todos pasamos al principio de las relaciones, de decir “yo por ti soy ciega, sorda y muda”, a decir “estoy corriendo por alguien que por mí no estaba caminando”, o “soy mucho para esta relación””, manifestó.

En resumen, este tomo es un encuentro de ‘panas’, con el corazón abierto, en el que no se compara ni contrapone lo que nos pone tristes, felices o lo que más nos pesa. Parte de caminar liviano como lo plantea ‘Shaki’ en ‘Gitana’, y en cada paso estar conscientes que en nosotros está la decisión de vivir tranquilos, libres de culpas y más dispuestos a disfrutar.