Murió actor que apareció en el reciente live action de Lilo & Stich, ¿qué se sabe de su muerte?

David Hekili Kenui Bell es el nombre del famoso actor que recientemente hizo parte del exitoso live action de ‘Lilo & Stitch’ y que se informa que falleció el domingo 15 de junio. La encargada de confirmar la partida del actor fue su hermana Jalene, a través de su Facebook. Describiéndolo como “un hermanito generoso, divertido, brillante y guapo”.

El actor es reconocido por su papel como el “Big Hawaiian Dude”, este es el famoso hombre que, al notar la presencia de Stitch, deja caer su “shave ice”, una versión local del helado. Este personaje es una adaptación del tradicional “Ice Cream Man” de la franquicia, quien siempre pierde su helado al ser interrumpido por eventos extraordinarios.

Además de su incursión en el cine, Bell tuvo una destacada carrera en televisión, participando en series como Hawaii Five-0 y el reinicio de Magnum P.I.. Su pasión por la actuación también se reflejaba en su trabajo como asistente del director del aeropuerto de Kona, donde su voz era escuchada en los anuncios, mostrando su compromiso con su comunidad y su amor por la cultura hawaiana.

En el post su hermana describe a su hermano com o el padre que no tuvo “Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podía pedir y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él. Siempre estuvo tan orgulloso de mí, de sus sobrinas y de su nieto, constantemente comprometido y siempre haciendo actividades divertidas para reunirse”. Sin embargo, no se ha esclarecido con exactitud la causa de su partida.

La película live-action de Lilo & Stitch se estrenó el pasado 23 de mayo de 2025, es una adaptación del clásico animado de 2002 que captura la esencia de la historia original, centrada en la relación entre Lilo, una niña hawaiana, y Stitch, un experimento alienígena genéticamente modificado.

La película ha sido bien recibida por su fidelidad al material original, su elenco talentoso y su capacidad para transmitir temas de familia, aceptación y pertenencia. Además, la banda sonora incluye canciones clásicas como “(You’re the) Devil in Disguise” de Elvis Presley y una nueva versión de “Hawaiian Roller Coaster Ride”, interpretada por Iam Tongi y el coro de las Escuelas Kamehameha.