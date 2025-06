Melissa Gate rompió el silencio con su ‘Pandilla’ y les mandó emotiva carta por su segundo lugar en LCDLFC2

El pasado lunes 9 de junio, el canal RCN le dio a conocer a Colombia al nombre del ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el costeño Andrés Altafulla; resultado que no dejó contenta a gran parte de la audiencia, en especial a quienes querían que Melissa Gate saliera victoriosa. Tras su salida del set de ‘Nuestra Tele’, la creadora de contenido decidió romper el silencio y agradecerle a quienes le permitieron llegar hasta la última instancia del reality,

PUBLICIDAD

Melissa fue una de las participantes más queridas de esta segunda entrega, hasta el punto que los números en sus redes sociales se incrementaron en demasía con su paso por el programa, llegando a conseguir más de 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram; a los que se le suman los 890.000 de su perfil secundario.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Altafulla, de ‘La casa de los famosos’, confesó si está listo para ser padrastro tras conocer a los hijos de Karina García

Melissa Gate y Emiro Navarro de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La creadora de contenido es consciente del inmenso aporte que sus fans han hecho en esta etapa de su carrera, por lo que decidió realizarle una carta a su ‘Pandilla Gate’, en la que les expresó:

“Las palabras se quedan cortas. Gracias por estar ahí, por no soltarme ni un segundo, por cada muestra de cariño, por cada voto lleno de fe, por cada palabra que me levantó el alma cuando más lo necesitaba. En La Casa de los Famosos Colombia viví momentos intensos, duros, hermosos... pero lo que me sostuvo de verdad fue saber que ustedes estaban afuera, conmigo, sintiendo todo a la par, apoyándome sin condiciones, celebrando mis risas y abrazando mis lágrimas. Ustedes no son solo un equipo, son parte de mí. Gracias por elegirme, por defenderme, por amarme tal como soy. Nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí.”, se lee en la misiva.