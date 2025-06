Juan Fernando Velasco lanza ‘Julio Eterno’ álbum que extiende el legado de Julio Jaramillo gracias a la IA

La inteligencia artificial llegó para quedarse sin medida ni clemencia y servir de herramienta para extender el legado de artistas como Julio Jaramillo, todo esto gracias al nuevo álbum de Juan Fernando Velasco, ‘Julio Eterno’, compilado musical con el que los fanáticos del ‘Ruiseñor de América’ no morirán de angustia del saber lo que fue y que ya no será, debido a que cinco temas de su extenso catálogo fueron regrabados a dúo con Velasco, eso sí, manteniendo la voz auténtica del cantante fallecido en el 1978.

Ríos de gente se posaron un 11 de febrero de 1978 a las afueras del Cementerio Central de Guayaquil, para darle el último adiós a Jaramillo, dos días después de que el artista falleciera a sus 42 años a causa de un paro cardiaco fulminante; suceso que aún sigue plasmado en la mente de millones de ecuatorianos, incluso de Velasco, intérprete de ‘Chao Lola’, que para ese entonces solo tenía seis calendarios acumulados en su existir.

“Hay escenas de miles de personas de la calle llorando al ‘cantor del pueblo’ como le decía; ahí te das cuenta cómo su música estaba compenetrada con su gente. Pero no solo fue allí, ya que Julio fue amado en otros países, como Argentina, Colombia, México y Venezuela; más de 200.000 personas se posaron en el cementerio, algo impresionante en una época en la que no había chats ni redes sociales, todo fue por la radio”, fueron las palabras de Velasco sobre aquel evento que antecedió a una de las perdidas más difíciles en su temprana vida, la de su padre, Fernando Velasco Abad, pensador y político conocido como ‘El Conejo’, quien para esa época realizó grandes aportes para las luchas sociales que vivía el Ecuador, como la reforma agraria

Exactamente, 9 meses después del fallecimiento de Jaramillo, Velasco enfrentó la perdida de su progenitor, con quien aún mantiene un lazo a pesar de la separación terrenal, mismo que lo asocia a la Selección Argentina y los tangos de Astor Piazzolla, artista cuya orquesta grabó un LP con Jaramillo antes de su deceso.

“En el 78, yo vi la final del Mundial de Argentina 78 con mi papá, en la ‘albiceleste’ quedó campeona. Él como latinoamericano le iba a Argentina, porque la final era contra Holanda y vivimos esa victoria juntos. Meses después él fue a Argentina y me trajo un banderín, todo esto antes de fallecer; desde ese momento atesoro ese objeto y ese momento, por lo que quede prensado a la Selección de Argentina; obviamente después de la ecuatoriana”, afirmó Velasco.

“Seguro mi papá, como cualquier otro ecuatoriano escuchó a Julio, porque es parte de nuestra identidad, aunque también escuchaba The Beatles y a Piazzola; pero como lo hizo mi padre desde su visión política, Julio siempre estuvo en las luchas de los ecuatorianos. Aunque no tengo un recuerdo intacto, probablemente mi padre escuchaba ‘Cinco Centavitos’, me parece que esa es la canción con la que él se identificaría”, añadió.

¿Cómo fue le proceso para consolidar ‘Julio Eterno’?

‘Cinco Centavitos’, ‘Ódiame’, ‘Rondando tu esquina’, ‘Nuestro juramento’ y ‘No me toquen ese vals’, fueron los seleccionados por Juan Fernando Velasco y su equipo, en el que participó el afamado productor Andrés Castro, y artistas como Aaron Sterling y Navijo Cevallos, quienes con su labor buscan extender la identidad y memoria de Julio Alfredo Jaramillo Laurido; trabajo que fue recibido con gran cariño por el pueblo ecuatoriano, a pesar de que Velasco tenía un poco de recelo por la magnitud de la leyenda a homenajear y la reacción de sus familiares y sus fans.

“Este proyecto no se hubiera dado si la familia nos ponía algún tipo de restricción. Ellos me impulsaron y me estimularon para que sacara este álbum, dure tres años en convencerme para hacerlo. Fue un proceso de elección en el que primero buscamos las más emblemáticas de su repertorio y después de eso tuvimos que centrarnos en cuáles iban a funcionar mejor en este proyecto. La voz es auténtica, no la transformamos ni la creamos de cero y eso nos permitió elegir estos cinco temas, los cuales representan a cabalidad el proyecto, ya que en ellas hay un balance entre la actualidad, lo nuevo y el sonido de alta calidad, con los sonidos tradicionales de los requintos. Son muchos años de vigencia los que tienen estas canciones, entonces teníamos que darle un toque de modernidad, pero sin perder la tradición”, manifestó Juan Fernando.

“El recibimiento en Ecuador fue hermoso, ya que no solo fue grabar nuevamente las canciones, fue un trabajo osado, también el video, ya que la tecnología nos permitió ponerlo a él comiendo un encebollado, caminando conmigo, jugando bicicleta e incluso jugando futbol. Había una persona que hacía de doble de Julio que fue reemplazado por la versión digital de él. Es un Julio joven, que está en la plenitud de su vida, que está en situaciones de cotidianidad que cualquier latinoamericano puede reconocer. Los detalles son tales que en la escena en la que jugamos futbol él tiene una camiseta de Ecuador del año 1978 y yo una del 2025”, añadió.

¿Le gustaría que su legado se extendiera como el de ‘JJ’ haciendo uso de la IA?

“Julio está muy presente en TikTok, en Instagram, y los jóvenes lo comparten, no me puedo confundir yo en que lo estoy reviviendo, él está vivo. Lo que hicimos fue brindar una alternativa que permita tender un puente con las nuevas generaciones. Yo no me hubiera atrevido a cantar con él, me hubiera aterrorizado el cantar con él. Hay un respeto que uno tiene por quienes llegaron antes que uno y lograron cosas tan grandes como las que logró Julio Jaramillo”, argumentó Velasco.

“Sí, me gustaría que lo hicieran, el arte es eso, el arte requiere que tú rompas esquemas; el arte es contestatario y por ello busca destruir lo anterior para reinventarse. Ojalá alguien dentro de 50 años tenga el interés de sacar mi voz con la inteligencia artificial y grabar nuevas versiones”, señaló.