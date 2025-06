¿'Guajira’ del ‘Desafío XX’ se operó la cintura? Esto dijo la exparticipante del reality de Caracol

Caracol Televisión estrenó en 2004 uno de los formatos más queridos de la pantalla chica en Colombia, ‘El Desafío’, programa que en las próximas semanas estrenará su temporada número 21, luego de que Kelly Ríos y Kevyn Rua ‚se ganarán la versión ‘XX’. Justamente ‘Guajira’ ha dado de qué hablar al hablar de una supuesta cirugía práctica que se habría realizado.

Ríos ha aprovechado en demasía su pantallazo en este canal, algo que le ha permitido acumular más de un millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que recientemente hizo una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en la que aclaró varios rumores.

Dentro de los cuestionamientos que le hicieron a la superhumana destacó las siguientes, “¿Te operaste la cintura? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando?“; a las que ella contestó: “No me he operado. Entrenando, llevo muchos años, muchos deportes y lesiones (voley, fútbol, triatlón, running, crossfit, apnea, entre otros) y aun así no tengo el cuerpo que tengo”.

¿'Guajira del ‘Desafío XX’ hará parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’?

Tras el fin de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ganada por Andrés Altafulla, los televidentes de RCN empezaron a hacer especulaciones sobre los posibles participantes de la próxima entrega, dentro de ellas ‘Guajira’, exparticipante del ‘Desafío XX’; mujer que paró en seco a la audiencia con las siguientes palabras.

“Primero hay que aprender a escribir y usar el verbo creer. Segundo, no hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mí para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino y ¿Gratis? No, gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi se acabó el dinero. Tercero, si te duele algo es problema tuyo, desganada y desrécord no hay", expresó.