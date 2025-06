Joan Manuel Serrat de ‘Yo Me Llamo’ estalló contra Amparo, César y Rey, por decirle que no tenía picardía

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ ya acumula 103 capítulos y los jurados están siendo más exigentes con los 12 dobles que están en competencia. Ante tanta exigencia, uno de los participantes, ‘Joan Manuel Serrat’, estalló frente a las cámaras de Caracol y mostró su inconformismo con la retroalimentación que le hicieron los calificadores.

‘Los fantasmas del Roxy’, fue la canción seleccionada por este participante para cautivar a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz; presentación a la que llegó tras una clase en La Escuela con Camilo Cifuentes, en las que este ‘profe’ le pidió un poco más de picardía en su sonrisa, así como un manejo de la guitarra, a pesar de que no la estaba tocando.

Una vez culminada su actuación, este imitador del cantante nacido en Barcelona tuvo que aterrizar en su realidad, ya que a los encargados de impartir justicia no les pareció buena su interpretación.

“Estoy muy contento, esperaba mucho esta canción. A los que somos amantes del cine y Hollywood nos genera emoción. (...) A diferencia de las otras canciones que son poemas e imágenes, estas son anécdotas con una picardía que no vi en tu interpretación. (...) El hecho de los acordes de la guitarra que no coordinan me distrajo, esta canción no está a la altura de lo que esperamos. (...) Es una historia fantástica, es como cuando le cuentas una historia a un niño y ese era el carácter”, fue la contundente retroalimentación de Escola.

“La canción es socarrona, para divertirse. Tenías que hacer algo con la guitarra, el micrófono, sacarle jugo. Debiste hacer algo que alegrara la canción. (...) Te valoro mucho el peinado”, complementó la ‘Diva de Colombia’.

“Había que tener la sonrisa, no mostraste mucho los dientes, no fue pícara. A uno lo distrae la guitarra y es difícil concentrarse en cantar y tocar la guitarra; se ve que has estudiado algo de guitarra, pero nos faltó más concentración, Eso hizo una distracción en ti y en nosotros”, añadió Rey Ruiz.

Una vez escuchado esto, este concursante decidió mostrar su inconformismo por lo dicho por los jurados y entre lágrimas expresó la siguiente queja: “Me siento en desacuerdo con el jurado, ustedes juzgarán Colombia. (...) Quiero quejarme por el poco tiempo que uno tiene en estudio. (...) Quise hacer un show lindo, pero no es fácil. Es frustrante, me dijeron que no fui pícaro. Me siento agotado, no lo hice por los $100 millones, yo quería descansar”.