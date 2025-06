Ataca Sergio!, el primer álbum de Sergio George que le apunta a la fusión de la salsa con el género urbano

A las páginas de Publimetro llega desde Nueva York, Sergio George, productor, arreglista y pianista por el lanzamiento de su primer álbum ‘Ataca Sergio’. Considerado como el productor más influyente de la música tropical latina en los últimos 40 años, el maestro ha ganado 19 premios GRAMMY y ha recibido más de 50 nominaciones.

A lo largo de esa gran cantidad de tiempo, Sergio George ha sido el productor con más éxitos en la música latina, siendo pieza clave en la creación de grandes hits para artistas como Marc Anthony, Thalía, Jennifer López, Daddy Yankee, Maluma, Celia Cruz, Karol G, entre muchas más.

Al iniciar la charla con George nos describió cómo ha sido estar tras la música por tanto tiempo, lo que hoy le ha permitido sentirse como un mentor: “yo veía a Tito Puente, Celia Cruz y personas así. Eran mis mentores. Obviamente, fallecieron y ahora me ven muchos a mí así. Entonces uno se convierte en sus mentores. Si uno está en este negocio mucho tiempo y se mantiene vigente, tú te vas a convertir en tus mentores y eso es lo que está pasando” señaló.

Al hablar de su sonido, el artista lo describe como un poco de todo, incluyendo sus vivencias en Nueva York y su paso por Colombia: “La experiencia de vivir aquí en Colombia en 1987, tocando cumbia. No salsa, tocando cumbia. Eso me enseñó mucho sobre el gusto popular, la sencillez de la música internacional. Porque aquí no se escuchaba salsa en aquel entonces, en Medellín era cumbia. Como de las estrellas, Fruko, era cumbia, pura cumbia. Lo que me hizo un productor más sencillo, más de pueblo, fue mi experiencia tocando cumbia en Medellín.”

Para ese mismo momento el maestro trabajo con Grupo Niche y se encargó de hacer algunos de los arreglos más icónicos y conocidos de la agrupación, en canciones como ‘Sin Sentimiento y también en ‘Se pareció tanto a ti’: “Soy un gran admirador de Niche y de Jairo Varela como arreglista y productor. Mi estilo musical está profundamente influenciado por ellos. Durante mi estadía en Colombia, pude apreciar cómo Niche fusionaba la salsa tradicional con elementos del Pacífico colombiano, creando un sonido único que resonó globalmente. Esta mezcla de ritmos y culturas me inspiró y sigue presente en mi música.”Actualmente, Sergio mantiene una relación cercana con la agrupación.

Por otro lado, Sergio George atribuye su vigencia en la música a que siempre tiene el oído en la calle y se enfoca en pensar en la juventud ignorando lo que hizo en el pasado, con esto señaló que no es muy de su agrado que tantos artistas solo le apunten a la nostalgia. “Me encanta reinterpretar clásicos, como en “La gata de ratón” con Fariana, Juanes y Cheo Feliciano. Sin embargo, muchos usan la nostalgia solo como una estrategia comercial rápida, sin aportar innovación. Para mí, lo que realmente crece es la música que se ve como arte, no solo como un medio para ganar dinero.”

El neoyorquino lleva alrededor de 30 años explorando con la salsa en nuevos territorios, uno de ellos el urbano, pero solo hasta ahora llega con su propio álbum ‘Ataca Sergio’ en el que trae 11 canciones con una famosa nómina de artistas del género. Por lo que primero nos contó sobre ¿cómo nació esta idea de crear un álbum completamente suyo? “Empecé experimentando antes con un concepto que tenía un rapero que luego lo puse en DLG. Entonces el DLG pegó bastante fuerte. Luego continué yo experimentando con “La Negra tiene tumbado” con Celia Cruz, luego después un Maluma, con Marc Anthony, Daddy Yankee, con Marc Anthony, Daddy Yankee, con Andy Montañés.”

Además, afirmó que para él, la salsa actual es intrínsecamente esta fusión. “Ya yo no sé hacer una salsa normal que no tiene rapero”, comenta, explicando que le resulta “viejo” y que no se ve creando grabaciones de salsa sin una onda urbana. Aunque reconoce la necesidad de los “shows de nostalgia”, su visión para las nuevas producciones es clara: la fusión es indispensable.

George se siente como un arquitecto del proyecto de fusionar la salsa con lo urbano, indicando que le encanta como algunos exponentes del género, entre ellos Rauw Alejandro, Bad Bunny e incluso Ryan Castro le han apostado a la salsa. Para Ataca Sergio, encontramos artistas como Fariana, Noriel, Mike bahía, Wisin y una gran lista a los que llamó para trabajar en el disco, viendo en ellos eran la fórmula perfecta de lo que querían plasmar.

Para Sergio George, Ataca Sergio representa el “comienzo de un movimiento cultural salsero nuevo”. Consciente de que los resultados no son inmediatos, él mira “más allá” y está convencido de que este disco marcará “un antes y después” en la música tropical, específicamente en la fusión de salsa con urbano. Además, subraya la singularidad del álbum: “Nunca se ha hecho esto. Un disco de salsa con este con artistas así. Nunca se ha hecho esto en la vida”. Reconoce que la asimilación por parte del público tomará tiempo, pero está seguro de que el cambio llegará.