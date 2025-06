Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ fue diagnosticado con cáncer tras salir del reality

La Casa de los Famosos es uno de los realities más vistos al rededor del mundo y aunque en Colombia la tendencia ha estado en la versión de RCN, son varios los participantes que han estado en el reality al rededor del mundo. Hace poco, uno de los famosos que hizo parte de La Casa de los Famosos All Star reveló detalles de su situación de salud.

La final de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, que coronó a Carlos Cruz, “Caramelo”, el pasado lunes 2 de junio, estuvo marcada por un momento impactante que trascendió el resultado del reality. Paulo Quevedo, quien ocupó el quinto lugar en la competencia, sorprendió a la audiencia al anunciar públicamente que ha sido diagnosticado con cáncer. La noticia conmovió a sus seguidores, especialmente porque el actor ya presentaba señales de alarma mientras estaba confinado en la casa.

¿Quién es Pablo Quevedo de La Casa de los Famosos?

En una entrevista con el periodista Jesús Cáceres, el artista confesó que, estando aún en la casa, solicitó asistencia médica por el malestar vocal. “En un momento determinado sí pedí ayuda profesional. Pude someterme a un sonograma y efectivamente me encontraron que yo tengo dos nódulos en la garganta, en las cuerdas vocales. Uno de ellos está bien, pero otro no está bien. Tenía el aspecto, con ciertas características, que representaba un nódulo cancerígeno maligno, del cual tuve que continuar sometiéndome a estudios, estudios, estudios”, explicó.

Aunque el resultado no era concluyente mientras seguía en competencia, la sospecha ya estaba latente. A pesar de ello, Quevedo decidió continuar hasta el final. Inmediatamente después de salir de ‘La Casa de los Famosos’, retomó los exámenes médicos, los cuales confirmaron su temor: el nódulo maligno en sus cuerdas vocales requería cirugía urgente.

“Lamentablemente, me voy a tener que someter a una cirugía lo antes posible. Es lamentable, pero, bueno, ni modo, estas son cosas que nos suceden y tengo que ya darle seguimiento. Yo creo que en una semana me meto al quirófano. Me tienen que operar de la tiroides”, afirmó. La noticia fue replicada en el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo, donde Quevedo se mostró sereno y optimista. Agradeció el apoyo recibido de colegas, amigos y fanáticos, y se mostró enfocado en su recuperación.