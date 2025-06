Ela Taurbet llegará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán este 29 de noviembre

A pocas semanas del lanzamiento de su aclamado álbum debut ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ y tras encabezar titulares en medios como Rolling Stone En Español, la cantautora colombiana ELA TAUBERT anuncia con emoción su regreso a Bogotá, este 29 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán que será una de las paradas más significativas de su gira internacional ‘PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR’.

La gira, que arranca en Puerto Rico este 31 de agosto y recorrerá varias ciudades de América Latina como Santiago, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara también contará con un momento especial para la cantautora quien regresa al lugar donde todo comenzó.

“No puedo describir lo que significa volver a mi casa a cantar de nuevo. Bogotá ha sido no solo el lugar que me ha visto crecer, también me ha regalado los mejores recuerdos de mi infancia y me ha permitido soñar en grande. No veo la hora de poder compartir lo que estamos preparando en el show para que sea extremadamente especial. Se me cumplió mi deseo a las 11:11, cantar en casa”, afirma ELA.

‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ que se basa en la exploración del amor, el desamor y el autodescubrimiento es una obra profundamente personal para la artista y aclamada por la crítica. En palabras de Rolling Stone En Español, “ELA ha logrado lo que muchos intentan y pocos consiguen: articular la emoción de una generación sin necesidad de máscaras”. ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ ha sido descrito como una mezcla poderosa de honestidad radical y sensibilidad pop con alma latina.