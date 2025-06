Darlyn de El Desafío compró una casa luego de terminar con Kratos, su expareja con la que vivía

El ‘Desafío XX’ mantuvo a millones de televidentes de Caracol Televisión que durante meses, con más de 100 emocionantes capítulos. La competencia, que buscaba un premio mayor de 1.200 millones de pesos, culminó con la victoria de Kevyn y Guajira. Sin embargo, la segunda finalista, Darlyn, también ha acaparado la atención de los medios y sus seguidores, especialmente por la evolución de su relación con Kratos, otro ex participante del popular reality.

Desde que finalizó el programa, Darlyn ha mantenido a sus fans al tanto de su vida post-Desafío a través de sus redes sociales. Recientemente, compartió una noticia que ha conmovido a su comunidad: ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños, la compra de su propia vivienda. La concursante publicó un emotivo mensaje celebrando este importante hito personal, lo que generó una avalancha de felicitaciones no solo de sus seguidores, sino también de sus excompañeros del reality, quienes celebraron con entusiasmo esta nueva meta alcanzada.

Darlyn afirmó en sus redes sociales: “No han sido días fáciles, al contrario, han estado llenos de mucho miedo y ansiedad, pero como Yo no estoy sola, él siempre está conmigo y puso a mi familia terrenal para guiarme y ayudarme cuando más lo necesito y acá estoy, cumpliendo sus planes porque todo es GRACIAS A EL. cada puerta que me abrió, cada trabajo que permitió llegar, cada caída que me enseñó y cada noche de incertidumbre hoy se ven reflejados”.

¿Por qué terminaron Darlyn y Kratos de El Desafío?

Darlyn, quien llegó a la gran final del ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión junto a Kevyn Rúa (quien se llevó el premio de 1.200 millones de pesos), se vio envuelta en un idilio con otro exparticipante del reality: Kratos. Tras finalizar el programa, la pareja se mostró más unida que nunca, compartiendo su amor abiertamente en redes sociales.

Darlyn y Kratos decidieron irse a vivir juntos. Sus redes sociales se convirtieron en la ventana de su nueva vida en pareja, mostrando cada rincón de su hogar compartido.

Sin embargo, en las últimas semanas, los seguidores de la pareja han notado un cambio drástico: Darlyn y Kratos ya no se muestran juntos en redes sociales, e incluso, las fotografías que alguna vez publicaron en pareja han desaparecido. Un hecho que refuerza los rumores de una ruptura es que Darlyn se mudó del apartamento que compartía con Kratos, quien, semanas antes, ya se había trasladado, apareciendo únicamente con su mascota en sus publicaciones.