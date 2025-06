“Conmigo no fue un caballero”: Rompió el silencio exnovia de Camilo Trujillo de La Casa de los Famosos

A través de las redes sociales se conoció una entrevista con Nati Perdomo, quien aseguró que sostuvo una relación de 5 años con Camilo Trujillo, el actor y exparticipante de La Casa de Los Famosos, y que él le había dicho que diría que estaba soltero por estrategia.

La mujer decidió romper el silencio y hablar sobre su verdad y aseguró que tiene las pruebas de la conversación en la que Trujillo le habló del plan que tenía.

Camilo Trujillo le habría dicho a su novia que diría que estaba soltero por estrategia

“De todo corazón, yo fama no necesito y el día que quiera fama que la haga por mí misma y no de pegarme de una persona que me hizo tanto daño”, dijo Nati Perdomo, exnovia de Camilo Trujillo en una entrevista a Le Tengo El Chisme.

La mujer dijo que “mostré los pantallazos en los que decía ‘amor yo voy a decir que voy a estar soltero por estrategia’. Ya en este momento no me importa si Camilo agradece o no, porque realmente la que ha puesto los pies siempre y ha defendido mi academia y a mis hijos, porque son como mis hijos, soy yo”.

Aseguro que “lo quería dar a conocer como una lección de vida. La verdad, estaba demasiado dolida y me siendo decepcionada. Pero, para mí, como fue conmigo no fue un caballero, para muchas personas sí. Él dejó su papel de 4 meses allá, pero yo lo conocí 5 años”.

Además, aseguró que vivió maltrato durante la relación, “cómo era de grosero conmigo, cómo me hacía sentir diciéndome que era la novia y después me esconde. Tengo mil cosas para demostrar que me ha hecho y no lo pienso hacer porque quiero cerrar ese ciclo”.