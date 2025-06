Maía revela cómo la maternidad fue fundamental para su nuevo disco ‘Colores’

Maía estrena Colores, su nuevo trabajo discográfico. Sí, todos en algún momento han escuchado canciones icónicas de su carrera como Niña bonita o Ingenuidad, pero con este disco, la cantante muestra su nuevo trabajo desde esas nuevas sensibilidades que le trajo la maternidad, las reflexiones que le ha dejado la vida en sus más de veinte años de carrera artística, pero sin duda, con la misma fortaleza y pulcritud vocal. Con nueve canciones, Maía demuestra esos nuevos sonidos que alimentan su mundo de colores y la manera en que habita en él.

Han pasado cerca de cinco años desde que lanzó música, ¿en qué momento decidió volver a mostrarla?, ¿bajo qué necesidad?

Voy a ser más honesta de lo común que soy. El año pasado dije, “tengo que sacar un disco”, esa es la realidad. Pero no era solamente ahí saquemos un disco. Veníamos con una disquera que pensábamos que iba a ser una cosa maravillosa, pero no funcionó. Queríamos lanzar el disco. Entonces, nos vamos con Maia Records y fuimos a meterle la mano. Comenzamos, y en julio o agosto, creo, lanzamos el primer sencillo y comenzamos desde ese momento a juntar fuerzas para lograr lo que ya entre diciembre, enero y febrero fue grabar todo el disco. Mientras tanto, íbamos sacando sencillos.

Comenzamos a trabajar y el día que ya nos llega el código de que va a salir el 29 de mayo con Onerpm, las nueve canciones, me puse a llorar de la felicidad. No podía creer que era una realidad por la que había esperado por mucho tiempo. Definitivamente, me doy cuenta de que tenía que esperar, porque antes, yo estaba en el álbum de hacer a mi hija (risas), estábamos en las dos temporadas de La descarga, y si bien estaba trabajando en composición y todo, no había una claridad de cómo quería hacerlo hasta que ya el año pasado comencé a dedicarme a eso de frente, y aquí estoy.

Una de las cosas a destacar es la versatilidad de géneros y la reafirmación de su poder vocal, ¿cómo fue el trabajo de seguir ampliando esa cartografía sonora en su carrera?

Me encanta esa palabra de cartografía sonora, te la voy a robar (risas). Bueno, es que una de las razones después de cinco años de no tener álbum, de tener varios sencillos, pero no tener álbum, más que uno sentar a ponerse a pensar, “ahora quiero hacer esto, yo me di la libertad de sentir”, y efectivamente mis emociones y sentimientos no son monocordes, soy un sinnúmero de colores, sabores, sensaciones, tonos y pieles, siempre ha pasado así. He pasado por muchas disqueras que han querido ubicarme en algún lado, ¿con qué sentido?, con el propósito de que la gente entendiera mejor el proyecto, y este disco lo que marca es quitarse el miedo de tener que pertenecer a algún lado, quitarse esa maña de que hay que etiquetarse para que la gente te entienda, ¿qué pasa cuando simplemente te emocionas? Entonces es por eso que existe el arte, es por la capacidad de ese tejido invisible que se crea entre humanos en donde nos conectamos a unos puntos tan intangibles, pero al mismo tiempo tan verídicos, entonces simplemente me dejé llevar, pero sin necesidad de que “esto tiene que ser como esto, esto es lo que está sonando” Maía es salsa u otra infinidad de sonidos.

Ya que anteriormente habló de su maternidad, ¿siente que eso de algún modo esto la hizo ver y componer música de manera diferente?

Sin duda. La matricencia ha sido clave, porque cuando una mujer pare y tiene un bebé, su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, sus emociones, sus hormonas, su campo electromagnético, su parte bioquímica, todo cambia, todo se transforma. Siento que canto diferente, que sueno diferente, pero hay una sensibilidad que ya cambió, estoy experimentando nuevas maneras de vivir el amor, porque conocí el amor de madre, de padre, de pareja, de amigos, pero de una hija, de un hijo, es una cosa inexplicable, es un salto cuántico que te lleva a que todo lo demás, ya no importa, ya no importa si nos aceptan o no. Espero la gente se conecte con este disco, y si no se conectan, lo podré entender, porque es mi trabajo ser sincera y responsable con el arte. Sé que para todos soy reemplazable, pero para mi hija soy irreemplazable. Entonces, se pierden un sinnúmero de miedos, miedo a que me acepten, miedo a que no me acepte mi hija, miedo a pertenecer, miedo a que no me quiera mi hija, esos son los nuevos miedos y superpoderes, y creo que es importante contarlos a través de la música.